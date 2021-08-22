中元節傳統翻新　昆明推「文明祭祖」台灣普渡「炸雞」成新寵

8月22日是中元節，除了是鬼節以外關於「孝親」和「祭祖」的傳統也在內地掀起討論。而雲南昆明市民以往會到盤龍江焚燒祭祀，但除了對周邊建築物造成火災隱患外，也對河道帶來汙染，昆明市文明辦也發布「中元節文明祭祖倡議書」，提倡「鮮花祭祀」、「植樹祭祀」和「網上祭祀」等，讓傳統習俗在現代社會透過「精神」傳承。

而提到傳統在現代的改變，台灣的中元節除了祭祖以外，「普渡」路邊的孤魂野鬼也是重要的民間活動，隨著社會和祭祀習慣的改變，為避免買的供品沒人吃而造成浪費，許多人將供品改成大家都喜歡的炸雞，拜完後可以馬上吃完清空，台灣速食業者更提前開店方便民眾祭祀，「白斬雞、全雞」外多了「炸雞」的新選擇，也創造出另類的商機。



2020年全聯中元節的廣告「人鬼對話」收穫許多好評，隨著社會和祭祀習慣的改變越來越多人杜絕浪費改採取零食、炸雞和飲料等祭祀。（Youtube@PX Channel）

「鬼節」也是「孝親節」文明祭祀掀熱議

8月22日中元節，關於祭祖和孝親的傳統文化在微博掀起討論，內地網民提到，比起「鬼節」禁忌：包括「凌晨陰氣最重」「鬼節晚上不能出門」等討論，對於中元節祭祖和盡孝的傳統也不應該忽視。而針對焚燒紙錢等祭祀方法，也有許多討論。

8月21日傳出有雲南昆明市民在小區前的人行道和廣場上隨意焚燒紙錢，街道辦對此回應：「不提倡此奠祭方法」但也強調只能勸說；而8月22日針對昆明市民前往盤龍江焚燒祭祀，對周邊建築物造成隱患也對河道帶來汙染一事，昆明市文明辦發布的倡議書也提到注重精神傳承，提倡「鮮花祭祀」、「植樹祭祀」和「網上祭祀」等方式，並希望市民可以透過念誦經文清掃墓碑等方式表達哀思。

漢代時，古人習慣將財寶放入棺木陪葬，至魏晉年間才有紙錢出現，現是華人祭祀文化重要的物品。(資料圖片)

許多網友覆議提到「盤龍江邊地板都燒成灰了」、「辛苦環衛工人、燒紙的味道非常大。」希望祭祀的同時能兼顧環保和生態需求。但也有網友認為，「一年一度的中元節，什麼都講文明那傳統怎麼辦?」開啟傳統習俗在現代社會留存和改變的討論。

杜絕浪費 台灣普渡「炸雞」成新寵

而在台灣，中元節除了祭祖之外還有源於盂蘭盆會的「普渡」，普渡眾生，要祭祀路邊的孤魂野鬼。而比起傳統中元節習慣用「全雞」、「白斬雞」等祭祀，越來越多民眾選擇「炸雞」或燒臘店的「油雞」、「海南雞」等，在祭祀結束後可以快速的，不會造成浪費。台灣連鎖素食業者更為了配合民眾的祭祀時間，炸雞桶提前至9點開賣。

中元普渡是台灣民間的重要習俗，除了各家各戶要拜拜，公司店家也都要祭祀，傳統習俗要求要準備「三牲四果」，家禽、家畜、海鮮都不可斷頭去尾，但隨著社會發展小家庭增多，祭祀的食物要分完和料理都很花費時間。而大家愛吃的「炸雞」成為祭祀的新寵，在祭祀完後也能很快地被搶購一空，也有炸雞業者配合習俗，強調可以為顧客保留雞頭。

此外，比起傳統的牲畜、水果，零食和飲料甚至手搖飲也都成為台灣人中元普渡喜歡的選擇，在選擇供品時選擇喜愛的零食飲料也成為常態。今年美國在台協會（AIT）在臉書分享中元普渡的照片，不只準備美金紙鈔零食，還準備啤酒，被網友大讚「入境隨俗」，十分專業。