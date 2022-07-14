鬼節｜4生肖下半個月發大財「一路旺到鬼門開」務必捉緊發達良機

不少人喜歡藉由研究星座及生肖來了解自身的運氣。對此，台灣命理專家小孟老師也在社交平台發文表示，這4大生肖的朋友將會在7月下半時，出現不錯的偏財運，同時也提及，屆時甚至還有可能一路旺到鬼門開！



【圖輯】下半個月務必捉緊發達良機！點圖放大看「4生肖一路旺到鬼門開」👇👇👇

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

TOP 4、肖龍者

小孟老師指出，生肖屬龍的朋友將會在7月下半月時，在工作上遇到貴人提攜，進而讓自己想要開拓新局面的想法及創新的精神，獲得一個不錯的提升機會，同時也表示，屆時不僅事業及財運都會有不錯的成績，還有偏財運發生的可能。

【相關圖輯】按圖了解「農曆七月宜少吃哪種食物避撞鬼」👇👇👇

+ 9

TOP 3、肖雞者

小孟老師指出，生肖屬雞的朋友將會在7月下半月時，發生意想不到的好事，同時也表示，很有可能會出現中獎的情況。對此，小孟老師提醒，屬雞的朋友平時可以藉由多做善事來累積自身的福報。

【相關圖輯】按圖了解「農曆七月有哪些禁地不宜前往」👇👇👇

+ 9

TOP 2、肖馬者

小孟老師指出，生肖屬馬的朋友將會在7月下半月時，遇到貴人相助，同時也表示，可能在工作遇到雪中送炭的人。對此，小孟老師建議，屬馬的朋友平時可以藉由待人真誠來增加自身獲得額外財富的機會。

【相關圖輯】按圖了解「農曆七月的穿搭注意」👇👇👇

+ 8

TOP 1、肖猴者

小孟老師指出，生肖屬猴的朋友將會在7月下半月時，在職場上的表現越來越走向穩定，同時也可能會因為自己平時所省下來的小錢，進而累積成一筆數目表小的儲蓄，有著很強的守財運，同時也會有不少可以出遊放鬆的機會。

延伸閱讀：

「台版三上悠亞」脫了！Q彈雪乳險溢出 甜笑扯比基尼…嬌喊：這不就來了嗎

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】