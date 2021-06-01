痛過男人最痛！台男用酒精消毒一個敏感位置　眼利網民揭驚人真相

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-01 09:30

台灣疫情緊張，口罩、酒精等抗疫小物成了每戶家庭的生活必需品。為了講求乾淨衛生，許多人都會在家中廁所擺放酒精，使用前擦拭馬桶座消毒殺菌，但日前有一位男網友就因為這瓶酒精，差點害自己「痛到升天」，網友們看了卻都忍不住大笑，直呼「修但幾咧！資訊量有點大」。

全台進入三級警戒，許多市民都乖乖待在家，原PO就在Dcard發文分享生活上的小趣事，某天在家上完廁所正要清潔，但他突然覺得擦不太乾淨，轉頭看見馬桶蓋上有酒精，便突發奇想把它拿來「噴在衛生紙上再擦屁股」，沒想到讓他當場痛到差點「上天堂」，疼痛的原PO事後寫下這篇勸世文，呼籲網友「酒精這樣用不行！」

原PO：「比…還痛！」意外自爆不為人知的秘密 網民看傻眼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：【酒精】離譜！台網紅對無戴口罩流浪漢擲酒精水球 稱要「淨化」被轟欺弱（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

網友們隔著螢幕都能感覺到疼痛，但早就被這段故事逗得忍不住大笑：「不管你有沒有被怎樣，你是肛裂吧...有傷口又用酒精，所以很痛，不妨在廁所準備一包濕紙巾」、「黏膜碰到酒精會痛啊～～～」、「我一直都想這麼做但始終沒勇氣，謝謝你幫我達成任務」、「資訊量有點大，居然有人拿酒精噴衛生紙擦屁股？？？」、「看來蠻多勇者做過一樣的事，還好我都有滑低卡」。

也有網友大方分享自己類似的遭遇：「我小時候有用綠油精塗屁股，因為被蚊子咬了，那爽度直接突破天際」、「我小時候也用過酒精濕巾擦過屁股，痛的我在地上爬」、「我也擦過，隨手從包包拿濕紙巾來擦，擦完才發現是含酒精的濕紙巾」。

同場加映：每日瘋狂痾尿30次！24歲台男下體灼熱疼痛 醫生一擠湧出「白膿」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

車窗緊閉「脫口罩吃便當」 卻遭敲窗糾正：請你戴上

等半小時公車！通勤上班族崩潰：班次少得太誇張

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】