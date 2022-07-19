的士加價｜乘客誤會全程加$3拒付款再報警　司機無奈：無錢唔好搭

運輸署宣布，周日（17日）起巿區、新界及大嶼山的士落旗收費增加3元，其後首段跳錶收費每跳增加2毫，後段跳錶收費則每跳增加1毫。新收費生效初期，無論的士司機或是乘客也正在適應，有司機就無奈稱，有乘客誤會了車費加幅，以為全程加價3元，到達目的地時質疑被濫收車費，最終要報警求助，令他大感無奈。



有司機無奈稱，有乘客誤會了車費加幅，以為全程加價3元，到達目的地時質疑被濫收車費，最終要報警求助，令他大感無奈。（資料圖片，非當事人）

該名的士司機於facebook群組發文，指新收費生效僅2日，遇上對加價了解不多的乘客，稱接載乘客到達目的地後，對方質疑車費計算有問題，問道「點解唔係全程加價3蚊咩？」。

司機只好解釋一番，又強調早已在車廂當眼處展示新舊車費換算表和運輸署蓋印。不過乘客仍感懷疑，雙方最終要報警處理，由警員了解及調停。事件令司機大感無奈，大嘆：「冇錢真係唔好搭呀！」

帖文引起不少的士司機共鳴，笑指新收費生效後也遇上類似情況，「我頭先個客又係咁，同你一樣」、「每次加價警察都好唔得閒」、「我九龍入粉嶺，到埗個客問我點解加價，我無言以對，30分鐘車程，新價錢表掛喺椅背，唔係望唔到係嘛」。亦有網民認為乘客的質疑缺乏理據，「吓？個價錢運輸處出，咁都有得質疑」、「傻唔緊要，無知最無奈」。

即使司機曾解釋，又強調早已在車廂當眼處展示新舊車費換算表和運輸署蓋印，不過乘客仍感懷疑，雙方最終要報警處理。（資料圖片，非當事人）

巿區、新界及大嶼山的士新收費本周日（17日）起生效，市區的士「紅的」落旗收費由24元增加至27元、新界的士「綠的」起錶則由20.5元加至23.5元，而大嶼山的士「藍的」落旗收費由19元增至22元，平均加幅分別為11.54%、13.02%及13.83%。至於落旗後首段跳錶收費每跳增加2毫，後段跳錶收費則每跳增加1毫。

由7月17日起，如的士咪錶仍未調整以顯示新收費，的士司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表，的士乘客則必須根據換算表支付新車費。