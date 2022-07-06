切西瓜貼士｜去核切粒不髒手極速切西瓜3方法　輕易去核打橫切？

西瓜外型圓碌碌而且體積大，若要切出來的效果大小相約、橫切面齊整相對不容易。切西瓜並不困難，只要學懂以下3個方法，切粒、「走」核或是整齊切面也非難事，食用時更可以不用沾污雙手。



快速切西瓜3方法。 （資料圖片）

西瓜橫切面凹凸不平？先敲打分散密度好易切

對比已切開的西瓜，當然購買未切的更能保鮮而且原汁原味，不過西瓜比其他生果體積大又多汁，第一刀相對難以下手，稍一不慎西瓜或會碌走。縱然成功下刀，切口岩巉、兩半的大小不一亦經常出現。如想避開以上的情況，切西瓜前，可先用刀尖在表面輕輕敲打出小洞，將西瓜內的張力及壓力釋出，那麼切西瓜時則不用調節力度，也可令橫切面平滑、兩半的大小平均。

格仔切法 方便製西瓜冰條

除了以上的重點外，切西瓜可有3種切法。「格仔切法」不會弄污雙手，手不用接觸果肉，全過程方便，同時亦易於雪藏成西瓜條。

請按圖看西瓜「格仔切法」：

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12份去核切法 叉子兩三下將核掃走

「格仔切法」適合無核西瓜，如果是遇上了多核西瓜可以選擇「去核切法」，三兩下即可過癮地吃到無核西瓜。由於西瓜核是有規律的生長，並非胡亂分佈在西瓜裡，因此「去核切法」的重點是將西瓜先打橫切，看到其維管束後沿果核直切出一塊塊西瓜，瓜核基本上已馬上浮在表面，易於清除。

請按圖看西瓜「去核切法」：

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三角形9刀切法 完美切粒

市面除了整個西瓜，更有已切開的出售如三角錐形，想將三角西瓜切粒，但無從入手？其實切三角西瓜並沒你想像中的複雜，只要下刀位置正確，大約9刀已經可以切到大小相約的西瓜粒，此方式最適合宴客之用。

大小相約的西瓜粒靠9刀便可切好。（photo-AC）

請按圖看西瓜「完美切粒法」：