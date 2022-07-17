「芒果界LV」夏雪產量減　台農變陣製傳統零食　另推呢款消暑生果

炎炎夏日，愛吃美食的港人當然不會錯過各地的時令水果。以往芒果成熟季本港也有各款品種出售，但今年台東夏雪芒果受氣候影響，鮮果產量僅剩往年三成，要享受新鮮的「芒果界LV」變得較為困難。台東農會總幹事戴振東接受《香港01》訪問時表示，由於賣相問題，部份夏雪芒果未能作鮮果售賣，當地果農即時變陣，將夏雪芒果加工成傳統小食「乖乖」米果及其他甜品，引來「吃貨」搶購。



今年台東夏雪芒果受氣候影響，鮮果產量僅剩往年三成，當地果農即時變陣，將夏雪芒果加工成傳統小食「乖乖」米果及其他甜品，引來「食貨」搶購。（台灣農業委員會網頁圖片）

有「芒果界LV」稱號的夏雪芒果混合了土芒果的香氣、愛文的口感及金煌的果色等特點，甜度及香味兼備，近年在台灣及香港也深受歡迎。台東農會總幹事戴振東接受《香港01》訪問時指出，由於夏雪芒果本身不易栽種，而且每顆也是在果樹上自然熟成再採摘，產量相對其他品種較少。而今年碰上氣候影響，芒果樹的開花時期遇上寒流，授粉期也遇連續大雨，令夏雪芒果的賣相較不吸引，導致可作鮮果售賣的產量只剩往年的二至三成。

即使總產量及味道沒有明顯分別，今年大部分夏雪收成卻只能作加工用途，當地農會為免浪費，同時保障農民收入，決定與零食品牌聯乘，推出期間限定的夏雪芒果口味「乖乖」米果以及甜品以延續美味。

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相關食品推出後引起「吃貨」關注，更引起一陣搶購潮，台東縣縣長饒慶鈴早前出席活動時也笑言，得知夏雪芒果外銷產量大減也只能向消費者說聲「歹勢啦（不好意思啦）」，又指港澳批發商對於夏雪芒果的加工食品非常歡迎，甚至稱「沒有鮮果，夏雪乖乖也好」。

雖然夏雪芒果產量減，戴振東也推介了另一款「叫好叫座」的消暑生果「大目釋迦」（番鬼荔枝）。他指台灣的大目釋迦有約98%於台東出產，為當地的代表水果之一，不但充滿豐富營養，而且味道及口感兼備，甜度高達20度。

平日市面銷售的釋迦主要可分為大目及鳳梨兩個品種，兩者的外觀、口感和吃法也大有分別。鳳梨釋迦最大特點是表皮及果肉呈整片、沒有裂開，因此需以刀去皮切塊食用，果肉口感較紮實爽口。由於鳳梨釋迦較為耐放，因此能以船運外銷，故價錢相對較便宜。至於大目釋迦的外皮麟目呈圓形，以手剝開便可享用「一顆一顆」口感香甜而軟綿的果肉，不過其保存時間較短，熟透後需於5日內進食，故須以飛機運送，導致價錢較高。

戴振東教路，大目釋迦的麟目反映果肉大小，故購買時可選「麟片」較大的果實，買回家後則可將釋迦放進雪櫃儲存，最多可放長達10天。他指放置較久的釋迦表皮或會變黑，但強調不會影響果肉的味度及鮮度，可以放心進食。