刺身熱飯？外賣魚生飯竟配熱飯　蝦刺身遭焗熟　店員回應超離奇

炎炎夏日當然想吃些消暑食物，冰涼的魚生刺身是不少人的最愛。有屯門街坊日前在區內一日式餐廳購買外賣魚生飯時卻「中伏」，發現魚生飯竟以熱飯製作，導致魚生及蝦刺身被「焗熟」。他感不滿並即時向店員反映，沒料對方竟稱因廚房職員「用唔晒熱飯」故照用於製作魚生飯，令他大感無奈。事後他再向餐廳負責人反映，對方答應退款並承諾會加強員工培訓。



有屯門街坊日前在區內一日式餐廳購買外賣魚生飯時，發現魚生飯竟以熱飯製作，導致魚生及蝦刺身被「焗熟」。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

該名屯門街坊日前於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指天氣炎熱「唔想熱辣辣」，故選擇到區內一日式餐廳購買外賣魚生飯。樓主購買「三式刺身飯」，餐牌列明內有三文魚、鯛魚及玻璃蝦刺身，沒想到拿取外賣時，竟發現刺身飯的白飯為熱飯，「大佬！啲魚生俾啲飯焗熱晒！」，當中玻璃蝦的蝦肉更明顯轉白，顯示已變熟。

樓主指，收到外賣發現有問題的當下，已直接要求向餐廳老闆反映，惟當時老闆並不在場，只好將問題告知負責落單的女職員，不料「落單阿姐話廚房啲人用唔晒熱飯所以就照用」，令他驚訝又無奈，直指「如果唔係驚佢加料我一定要佢換」。

事後樓主在社交平台發現餐廳的專頁，表示已再次向負責人反映這次的不快經歷，並獲得對方答應退款，同時承諾會加強員工培訓，「我下次再食，希望佢真係有改善啦」。

食物安全中心指出，魚生刺身屬高風險食物，免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童應避免進食。（Gettyimages/VCG）

不少網民看過帖文也指出，魚生刺身屬高危食物，存放及處理也有一定要求，否則隨時「食壞人」，「小心有菌唔好食！好容易食物中毒！唔係講笑」、「攞上手有問題照要？唔食啦」、「外賣魚生雪糕炸物呢幾樣嘢，真係好不智」。也有人質疑相中的蝦刺身並非「焗熟」，而是誤用熟蝦，「嗰兩隻肯定本來係熟蝦」、「焗飯嚟㗎喎」。

根據食物安全中心資料，米飯經適度加酸至酸鹼值4.6或以下，已知可抑制致病細菌（尤其是蠟樣芽孢桿菌）滋生，因此壽司飯的酸鹼值應在4.6或以下；如壽司在攝氏4度以上的環境中陳列超過4小時，即須丟棄。

而到食肆進食刺身時，應留意該食肆是否已獲食環署發出之牌照以及有售賣刺身的批註，同時要留意刺身是否冰凍；如刺身不是保持在低溫下、不新鮮或有異味，便不應進食。至於免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童患食源性疾病的風險較高，不應進食以生或未經徹底煮熟的配料製成的刺身或壽司。