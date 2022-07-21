34歲酒店業女生樣貌不錯「算唔算剩女？」　網民：輕熟女好吸引

「剩女」是對年逾30歲單身女性的貶義稱呼，有網民日前發文，表示認識1位34歲的女子，數月前不幸分手，她交友圈子較細，難以結識異性，好奇問這情況下是否就已經屬於剩女。帖文引起網民爭議，有人認為從年齡來看已經是剩女，但有人就不同意，指「輕熟女」同樣有魅力；亦有人認為心態決定一切，批評社會對女性太苛刻，而且「剩女」一詞太貶低女性，「幾多歲都可以搵到幸福，點解要話人剩女」。



樓主在討論區發文稱認識1位34歲的酒店從業員，數月前分手後難以結識到異性，而且交友圈子細，不知是否算「剩女」。但「剩女」2字就引起部分網民不滿，認為太貶低女性。（《三十九》劇照）

樓主在香港討論區發文，稱認識1位從事酒店業的34歲女子，她相貌不俗，身形勻稱，「性格有人話好，有人就話佢成日要人就佢」。該女子在職場得意，但就情場失意，數月前與男友分手。她職級較高但年齡也較大，部分較她年輕的同事都已結婚有孩子了，斷言她「遲早畀人排擠」。

樓主又指酒店工作需要通宵輪更，「會殘得好快」，加上圈子細，難以結識到異性。就算結識到年齡相近男性，他們大多已婚，年輕的也不會喜歡「中女」，甚至直言「想生細路更差唔多水尾」，認為有條件男性只會選擇20多歲女子。樓主因此撰文問「其實女仔34歲無拖拍、圈子細，工作仲要輪更，算唔算剩女」。

有網民認為過了30歲的女性吸引力會漸漸下降，但有人就覺得不同年齡的女性有不同的魅力。（《三十九》劇照）

帖文引來熱議，網民覺得樓主語帶憂心，懷疑「你朋友就係你？」，「你係咪驚自己嫁唔出」，亦有人覺得樓主不應用剩女形容人。至於是否剩女一說，網民意見兩極，有人同意，「估係性格有問題，正常嘅大把男人追」、「過咗30已經係剩女」、「疊埋心水儲姑婆本啦」；另一邊就有人覺得不同年齡的女性有不同的魅力，「可能都有人中意30幾歲女人，輕熟女好吸引」、「30幾女人先好，有啲人生經驗，唔一定後生先好」。

不少網民認為年齡不是問題，女生也不一定要附合大眾期望結婚，最重要是生活是否快樂，「無人陪係咪死罪？如果對方唔好，仲要養返佢轉頭」、「剩咪剩！有工返，自己養到自己，已經覺得唔錯」、「人生有好多追求，唔一定要有男人陪先係開心」。