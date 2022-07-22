女友太愛食麵包　港男呻拍拖冇得食好嘢　惟列2好處被網民指放閃

女友吃麵包就滿足，到底是好事還是壞事？有港男於討論區大呻女友太喜歡吃麵包的煩惱，有時外出約會他想與女友吃其他東西，女友卻說想吃貝果（Bagel）。不過他指出，從另一方面看也有好處，「鍾意食麵包嘅女仔好好氹」，而且看着女友吃麵包的開心樣子就覺得很可愛。



有港男於討論區發文指出，女友很愛吃麵包，是1日3餐也可以吃麵包的女生。（《世界第一麥方》劇照）

該名港男於Dcard討論區以「女朋友太鍾意食麵包都係個煩惱嚟」為題發文表示，女友1日3餐也可以吃麵包，熱愛程度達1天不吃麵包就會心情不好，他無奈地說「人哋拍拖就可以成日同女朋友食下好西，我拍拖就係食自己」。不過他也指出女友愛吃麵包的好處，若女友心情不好，「有咩事買個好食嘅麵包畀佢已經搞掂，1個唔得，2個一定得，見佢食麵包開心嘅樣就會覺得，點解女仔可以咁可愛」。

有網民留言說，「麵包先貴」、「Bagel都好貴下」、「我都係超級熱愛麵包嘅人，麵包真係超級好食， 身邊啲人話我黐線，見到麵包舖行唔郁，但係真係好好食」、「可以去麵包舖返下part time，之前返工成日食兩三個包當一餐」、「最後兩句知你咩事，根本就唔係煩惱，又喺到放閃（已戴上我嘅單身狗黑超）」。

有網民提醒，「其實香港好多麵包都幾唔健康、鈉超標，糖都有啲包會落好多，仲好多添加劑令個包鬆軟同香，雖然話出街好多嘢食嘢飲都多糖多鹽，但要留意下佢食啲包健唔健康同有冇均衡飲食」。