哥斯拉模型歸位但丈夫沒回家　離婚律師剖析人妻放上網公審後果

文：呂秋遠 台灣律師

（編按：台灣有名人妻早前擅將丈夫收藏的哥斯拉模型送給親戚的小孩，丈夫知道後爆嬲，怒花十多萬台幣買大批新模型來報復。人妻不甘示弱，離家出走反擊，以博得對方道歉。豈料丈夫冷冷地提出要離婚，人妻道歉兼哀求原諒，其後流出夫妻談及一旦離婚財產分配的對話。）

這件事，看來發文的太太並沒有要結束網路熱度的想法，持續把他們婚姻裡的家務事提供給網友「公評」。最新的進度是，哥吉拉回家了，但是先生沒回家，而且想要離婚。他們的財產裡，有一間房子，頭期款夫家付，家具娘家付，貸款先生付。她希望她可以給先生五百萬，房子給她。



台灣有名人妻早前擅將丈夫收藏的哥斯拉模型送給親戚的小孩，惹起軒然大波。（示意圖，網上圖片）

把先生的收藏品送給別人，到底算不算嚴重？當然嚴重，因為那代表為了娘家的面子，她可以把先生的愛往地上踩。做出這種事的人，心裡或許是這樣想的：

「不過就是個玩具，幹嘛這麼小氣，再買就好了。我可以隨便就把我先生的東西送人，代表我很有面子。」

Well，有些事是這樣，錯過了就沒有了，或者是要花上很高的代價才能回來。例如：

2009年發行的組立式DX狂暴喬巴，當時的預購價400元，現在的價格可能超過1萬。

問題是，在這件事情裡，錢不是最可怕的東西。最可怕的是，背後隱藏的想法：透過這件事，我在展現一種力量，你的就是我的。所以，任何人遇到這種情況，應該都很難一笑置之。

台灣有名人妻早前擅將丈夫收藏的哥斯拉模型送給親戚的小孩，惹起軒然大波。（facebook圖片）

那麼，除了尊重，第二個問題是什麼？

是她持續不斷的想要跟網友「報告」，她跟先生目前的進度。當兩個人之間的私事，一方竟然要上網討拍，其實對於莫名「被報導」的人來說，就是另一層傷害。因為這樣的行為，在「被報導」的人看來很不舒服，他不會認為太太想解決問題，而是想要讓人家公審他。這時候，兩個人的感情就很難有機會修復了。

而且，如果是一篇也就算了，她卻持續不斷的更新報導，好像希望記者快來抄。這時候的，任何另一半都會怕，你不是應該跟我溝通嗎？怎麼一直想要跟網友實況轉播？你到底在意我們的關係，還是在意你自己的對錯？更何況，生活是我們在過的，評論卻是網友在說，還要不要做人啊？

唯一不好說的，可能是離婚條件。許多人覺得，這種分配財產的方式太扯，但是這件事，在法律上真的很難說高或低，因為計算方式是這樣的：

假設房子在婚後購買時是800萬，夫家出了160萬頭期款，娘家出了40萬傢俱費用，現在離婚的時候，已經漲到1200萬，貸款已經由先生付了200萬，這時候，分配的方法是這樣的，要先扣掉雙方一開始付的錢，再扣除已經繳納的貸款200萬，兩人再平分剩下的錢。

只可惜，增加的價值要平分，已經繳納的貸款也可以拿到一半，所以女方至少可以拿回40萬（傢俱費）、100萬（已經付200萬貸款的一半）、200萬（增值的一半），總共是340萬。換句話說， 如果男方真的不願意給，交給法院判決，女方還是有可能，可以至少拿到這樣的金額。

呂秋遠認為離婚，絕大多數是由生活的小事累積而成的結果。（《紀念日》劇照）

那麼，可能會有人問，即便這樣計算，也對男方不公平，這到底怎麼計算的？

沒為什麼，而是，倘若女方沒有其他過失，「只有」（好荒謬的只有）把老公的模型送給其他人，各位真以為法院會因此而判決離婚嗎？

沒這麼簡單。因為這件事是不是婚姻中的重大破綻，其實非常主觀。如果法官認為，這件事其實也還好（？），夫妻間好好溝通也就是了，法官不同意離婚，還有什麼財產好分的？所以，女方提出這樣的條件，很難說不合法。付多一點錢，順利離婚，不要3級3審，耗上3年，要不要啊？

離婚，絕大多數都不是大事發生，所以才發生，往往是一連串的生活小事與細節構成，因為那就是一連串的不尊重與輕蔑、冷暴力。只是，這種東西往往都很難舉證，最後導致離婚就是這麼難。

所以，夫妻離婚有賺有賠，結婚前，請詳閱民法說明書。