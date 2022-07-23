霸氣派綠帽！人妻被揭出軌　情夫嗆：通姦已除罪　因1動作被入罪

當情夫的竟然這麼理直氣壯，可算是奇葩！台灣彰化1名人妻出軌，更當街與「小王（情夫）」甜蜜餵食，被揭破後情夫還反嗆「通姦罪都已經除罪了」、「你愛告就去告，反正要告也告不動」等。丈夫不滿被「派帽」，憤怒提告；一審原本判丈夫敗訴，惟丈夫上訴後，裁定人妻及情夫侵害配偶權，須賠償15萬新台幣（約4萬港元）。



台灣彰化1名人妻出軌後與情夫同居，情夫被揭還後更反嗆「通姦罪都已經除罪了」、「你愛告就去告，反正要告也告不動」等，但最終被入罪。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合台媒報道，劉姓人妻與林姓丈夫結婚後生下1名女兒。林男供稱，妻子於2020年8月離家出走後就出軌，更與情夫廖姓男子同居，還當街甜蜜餵食。同月劉女的親友到同居處關心詢問狀況時，作為情夫的廖男明言與劉女是「互相喜歡」，又反嗆「通姦已除罪化，這又沒什麼」、「你愛告就去告，反正你要告也告不動，我也不怕人告」等；劉女亦承認曾與廖男發生性關係。林男認為妻子行為侵害配偶權，於是提告要求賠償100萬新台幣（約26萬港元）。

劉女承認曾與廖男發生性關係，林男認為妻子行為侵害配偶權，於是提告要求賠償。（示意圖／資料圖片）

劉女則辯稱，因長期遭林男家庭暴力對待，忍無可忍才離家出走，而她透過友人協助才與廖男及其親戚等同住，並非單獨住在一起；廖男也稱是因為看見劉女遭到家暴，才伸出援手讓她借住。

彰化地院一審判林男敗訴，但他不服上訴到台中高等法院分院（高分院）。高分院法官認為，即使劉女辯稱不堪家暴離家，但不能以此合理化與廖男的同居行為，而且2人同住，加上在公開地方餵食等動作，已逾越一般有配偶之人的正常社交往來，裁定2人侵害林男配偶權，判2人須賠償15萬新台幣（約4萬港元）。全案仍可上訴。