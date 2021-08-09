海洋公園水上樂園9.21中秋開幕　網民想玩八彩天梯　最擔心呢件事

海洋公園水上樂園終於確定將於下月21日正式開幕，當日的成人及小童票價分別為320元及225元。另外水上樂園使用動態定價，根據季節、平日周末等因素調整價格，每日早上亦會有限量早鳥門票。

海洋公園水上樂園開幕起不少網民關注，特別是香港人疫情下一直難以離港旅遊，新景點或成假期好去處。不過網民就討論區中就提到，認為票價略貴，未必會入場玩水，同時更擔心疫情危機一直潛伏，刻下未敢入場。



海洋公園水上樂園將於9月21日開幕，新景點引來網民熱烈討論！（鄭子峰攝）

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即將開幕的海洋公園水上樂園將會是亞洲首個全年全天候開放的水上樂園，共設有5個不同主題的區域，設施包括全天候室內造浪池「天海灣」、標誌性的「八彩天梯」等等。

有網民在不同討論區上發文討論海洋公園新建的水上樂園，有人對此感到十分期待，直言是童年回憶，更有人已經計劃好要去大玩一番，即使開幕日是中秋亦沒有問題，因為香港直至11月溫度仍然溫暖。不過似乎亦有不少人都對水上樂園不太賣帳，意見不外乎認為票價稍高、開幕日期未能趕及暑假、以及疫情下到水上樂園玩水並非安全的活動：

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現時根據《泳池條例》，在園內遊樂設施範圍的時候，市民可以免去戴上口罩，但亦可以選擇戴上防水口罩。另外水上樂園更衣室內亦有口罩售賣機，以八達通付款購買口罩。

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海洋公園多個機動遊戲將退役 網民呻回憶盡失：入場就係為玩呢啲

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《施政報告》中的「躍動港島南」亦有提到活化珍寶海鮮舫，將由海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生▼ ▼ ▼



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