的士乘客要求去酒店接朋友　司機不願等20分鐘促落車　行家咁睇

的士載客一向多勞多得，因此對司機來說「時間就是金錢」。有的士司機近日發文，指日前接載乘客前往半山區一酒店，到達後對方要求停車等候友人上車，再前往杏花邨。不過司機等了約10分鐘，客人的友人仍未出現，一問對方才表示要再等20分鐘，遂即時以「的士是行車做生意」為由要求對方先付款及下車。他擔心做法或會違例，只好向同業請教，帖文引來討論。



有的士司機指日前接載乘客前往半山區一酒店，到達後對方要求停車等候友人上車，不過一問對方才表示要再等20分鐘，遂即時以「的士是行車做生意」為由要求對方先付款及下車。（資料圖片）

該名的士司機於facebook群組發文，指周二（19日）在金鐘站接載了1名女乘客，要求前往半山麥當奴道2號。到達後女乘客並無落車，再要求司機「將車駛埋一邊」，以等候其友人上車再前往杏花邨。司機等了約10分鐘，看到女乘客竟在後座悠閒地看報紙，不禁感到不妥，只好問對方「大概還需等多久」，沒想到女乘客看錶後回覆指還需「大約20分鐘」。

司機於是直接請對方付款，會合友人後才乘搭另一輛車。女乘客聞言感驚訝，「她說了一句『你不能等嗎』」，他則解釋難處，指「我們的士是行車做生意，不是這樣停車等候客人那麽長時間的呀」，最終對方「不太情願地结算下車」。事後司機回想，擔心其處理手法或有問題，甚至已有違例之嫌，故特意發文請教同業，「若再遇上此種情況正確手法應如何處理？」。

女乘客被問才表示要等候20分鐘，司機只好解釋難處，以「的士是行車做生意」為由要求對方先付款及下車。（資料圖片）

帖文引來討論，不少同為的士司機的網民認為樓主做法無可厚非，「半個鐘停喺路邊就有點過分啦，叫佢齊人先叫車啦」、「不合法停車位係唔可以停車，只能上落客」、「計程車變咗計時車，你覺得合理嗎？」、

亦有人指出，目前法例並無規限乘客租用的士期間的等候時間，認為司機應與客人商量，按實際情況作決定，「理論上，佢係租用緊你部車，只要一路跳緊錶，你其實係要等」、「你有權提議佢落車等唔使嘥佢錢嘥你時間，佢有權嫌錢多唔落車，佢唔落你冇得迫佢落，咁佢肯落就算啦」、「發生咩情況都好，都係同客人商量傾掂數，你講出咗搵食難處，佢亦選擇了付款落車，無再為難，還可以怎樣」。