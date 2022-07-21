熊貓安安離世｜盤點2022年失去的6個集體回憶：海鮮舫、倪匡逝世…

陪伴港人23載的大熊貓「安安」近日食慾不振，身體轉差，海洋公園今早（21日）決定為安安進行安樂死，終年35歲，相等於人類的105歲，是在人工飼養環境下全球迄今最長壽的雄性大熊貓。不少港人大感悲痛及不捨，祝願安安「一路好走」，慨嘆「又失去一個集體回憶」。

2022年已過半年，今年多個有數十年歷史、陪伴港人成長的事物不敵時代巨輪紛紛消失，亦有具影響力的作家藝人與世長辭，往事只能追憶，就讓我們一起回顧今年至今已失去的6個「港人集體回憶」。



陪伴港人23載的大熊貓「安安」今早（21日）離世，終年35歲，相等於人類的105歲。（「香港海洋公園」fb專頁圖片）

7月3日：著名作家倪匡離世



著名作家倪匡離世，享年87歲。倪匡生前一直飽受皮膚癌困擾，失去味覺，難以享受美食的滋味。倪匡與金庸（查良鏞）、黃霑及蔡瀾被譽為「香港四大才子」，科幻小說《衛斯理》系列 、《原振俠》系列膾炙人口，有讀者慨嘆「而家香港都好難有佢呢種作家」。

6月18日：珍寶海鮮舫南海沉沒



停業逾兩年、擁46年歷史的香港仔珍寶海鮮舫一直是南區著名地標，由於母公司香港仔飲食集團未能找到第3方繼續營運，活化項目亦不了了之，加上本港沒有泊位，因而決定移離香港。

5月31日深夜，緊連着海鮮舫的數層高廚房躉船突然入水傾側。海鮮舫於6月14日啟航離港，香港仔飲食集團6月20日公布，海鮮舫於6月18日行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水傾側，拖船公司救援不果後，翌日全面入水翻轉。由於事發地點水深超過1000米，難以打撈，船主及保險公司因而計劃鑿沉珍寶，令其永遠沉沒海底。不過6月23日海事處表示，收到船東經其代理人提交的書面報告，海鮮舫仍在西沙群島一帶水域海面，船東會繼續跟進處理，引來重重謎團。

+ 4

6月7日：優之良品全線結業



屹立香港近30年、深受自由行旅客歡迎的連鎖零食店優之良品全線結業，發言人表示，自新冠疫情以來因通關無期，所以陸續關閉分店，全港最後4間分店於6月初亦結束營業，約20多名員工受影響，不過強調「公司唔係唔想做」，不排除日後「東山再起」。消息一出極震撼，網民紛紛緬懷7大必吃零食，分別為鴨舌、鴨腎、豬肉乾、磯燒元貝、磯燒雜錦、魷魚絲和肉鬆蛋捲。

+ 3

5月6日：港鐵12卡「烏蠅頭」列車退役



東鐵線過海段於5月15日通車，由於新路段有空間限制，無法容納12卡列車，因此須換成9卡列車。5月6日下午1時，大批鐵路迷於紅磡站見證最後1班12卡列車開出，記錄服務港人40載的列車功成身退的一刻。

+ 4

4月27日：資深藝人曾江離世



資深藝人曾江被發現倒斃在尖沙咀彌敦道九龍酒店內，上址為1間指定檢疫酒店。救護員趕抵後，證實曾江當場死亡，終年87歲。網民大嘆其播足逾40年的的經典「美源髮采」廣告或成絕響，「逐漸變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗」一句恐難在電視上聽到。

+ 8

4月1日：《瞬間看地球》停播



TVB（無綫電視）外購資訊節目《瞬間看地球》自2003年起播放，已有19年歷史。節目由德國EarthTV Network負責製作，用1分鐘直擊世界各地情況，並配上氣溫、濕度等資訊，售予世界各地電視台。節目多年來不變的配樂一直陪伴港人成長，更被網民用來二次創作。