大汗男友黑衫有「白色粉末」殘留　港女知道真相超震驚：第1次見

近日氣溫高企，不少人一行出街就已經揮汗如雨。有女生在網上發文，稱其男友一向易出汗，隨着溫度升高，情況更甚。最近她就在男友的衣服上發現詭異的「白色粉末」，細問才知那些原來是汗漬，「乜真係會咁誇張，出汗出到個身有鹽？」。



樓主在討論區表示發現男友的黑色衣服上有白色的粉末，原以為男友不小心弄髒了衣服，沒想到竟是汗漬，由於是首次見到，故相當驚訝。（討論區圖片）

該女生在香港討論區以「男朋友出汗出到個身有鹽？」為題發帖，稱其男友一向大汗，加上近日天氣極度炎熱，「同佢出去佢都經常會成個人出晒汗」。最近男友到樓主家找她，剛除下背囊，樓主就見到他黑色衣服上的肩背位置有白色粉末，以為他沾到了什麼東西，便開口問男友做了什麼弄到衣服這麼髒，「點知佢笑住咁答我呢啲係佢啲汗水乾咗之後變成嘅鹽份嚟」。樓主從未見過這些白色汗漬，因此非常驚訝，而男友就繼續語出驚人，「仲話好天然，叫我煮飯可以用」。由於樓主從未見過有人會「大汗到個身有鹽」，因此覺得難以置信。

有網民表示其實出汗後留下白色汗漬在夏日很常見，尤其是戶外運動或工作過後。（《心靈的聲音》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都表示出汗太多，被太陽曬乾後留下痕迹是平常事，「唔出奇吖，我睇你好少做運動，尤其outdoor sport（戶外運動）」、「我做地盤，夏天日日返工都會有」、「通常行完山啲衫都會有，好平常啫」。

此情況雖多見，然而有不少人始終覺得惡心，「仲話用嚟煮飯？好核突啊！」、「睇到張相都覺得有陣臭味」。另有人笑稱樓主男友的衣服是名副其實的「咸濕」，「件衫又咸又濕，仲唔係最咸濕？」，亦有人笑謂樓主可以節省買鹽的錢，「好嘢嚟！慳返買鹽錢」。