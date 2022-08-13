火星星座揭露你未來伴侶的真實個性　火星獅子隨時戀上恐怖情人？

一般我們所說的星座都是「太陽星座」，而「火星星座」其實也很重要，這反映出我們慾望表達方式與發脾氣的樣子......



一般來說我們講到的「XX座」，其實是指你出生時，太陽運行到「XX座」的位置。而除了太陽星座之外，還有月亮星座、上升星座、水星星座、金星星座……種種都影響並象徵著我們的人格。雖然這只是先天因素，還有血型、家庭教育、環境、個人經驗、後天因素等等諸多原因可以形塑我們的個性，但從星座方面著手，將能更了解自己，也未嘗不可。

想知道自己的個人星座命盤，甚至看占星流年、預測命運、化解業力等等，都需要到戶政事務所申請出生證明，取得自己正確的出生時間之後，才能算出自己的星盤喔！

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火星星座是什麼？

火星是由地球看起來除了日月之外最大的行星，大約一個月多十天左右會經過一個星座。

火星掌管了行動力、事物的實踐、衝動、暴力行為，火星星座代表一個人以何種方式完成他們的慾望、他們的脾氣如何、以什麼樣的方式與他人競爭、如何展現他們的精力。本命盤中火星所在的星座，常代表著個人的慾望表達方式與發脾氣的樣子，火星所在的宮位，代表著個人所渴望的生活領域。在六親方面，火星是兄姐的自然象徵星。在男命中，火星代表其對性愛的態度，在女命中，火星則代表著其喜歡的男性類型。在身體部位方面，火星代表頭部、血液等。

當然一個人會擁有一個什麼樣的伴侶，也需要看他的星盤的綜合配置以及個人生活經歷；以下僅僅展現星盤配置對應個人實況的一種可能性，來看看「否極泰來樂活天空」所提供的資料，從火星落座，看妳會擁有一個什麼樣的情人呢？

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火星落在白羊座

火星落入白羊座座是落入了自己的守護星座，所以這個時候火星的力量比較大。這種配置的女性往往脾氣有些大，並且有些冒失。但是同時也具有說做就做的勇氣和魄力。個別火星受到嚴重刑克的個人，可能容易生悶氣、無法排解自己的情緒。

但是擁有火星白羊這個配置的女性容易被直白、樂觀的男生吸引，因為她們的耐性往往不太好，憋不住，感情當中如果能夠凡事說開，會讓與她們感到舒服。所以說他們需要一個明朗的伴侶，扭扭捏捏並且計較的伴侶會讓她們特別生氣和憋屈。同時這個配置的群體，喜歡行動派，光說不做可能並不能打動他們。在行動中培養愛的人，會是他們的菜。

火星落在金牛座

火星失勢於金牛座，因此，當前位置火星的力量較弱，所以這是一群不太衝動的人，他們往往需要一個「務實」的伴侶。因為火星金牛的人常以很務實的方式關愛他人，他們不搞虛的那一套，所以別人如果讓他們覺得虛假，也會讓他們厭惡。所以火星金牛的女性，會在意自己在感情裡面是不是有所獲得、並且對方能不能提供給她們安全感。

如果一個人，可以真正照顧到火星金牛，讓他們覺得「這個人真可靠」就可能收穫到他們的芳心。同時火星金牛是做事比較有計劃的一群人，那種對未來很有計劃的男性容易吸引到火星金牛的好感。並且火星金牛的女性可能會比較具有控制性，想要操持好周圍的一切，因此部分火星金牛也可能會選擇看上去比較讓人有保護欲的奶狗型男生。

火星落在雙子座

火星落入雙子座的人更加偏向於在諸多抉擇之中，選擇有趣的靈魂。能夠一起談天說地、嬉戲玩耍在愛情是多麼美好。但不太有趣、思想古板的人，不能get他們的「多動」，就容易認為火星雙子做事沒有耐性，否定他們，導致大家都不開心。但火星生活中的多變僅僅因為他們一直在實踐自己的想法，也算優點。所以他們容易被那種理解他們的人吸引。頭腦靈魂、高學歷的群體也是他們的菜。但是他們最高的追求，是渴望在人群之中找到志趣相投的人，這是他們重要的擇偶標準之一。

但是火星雙子，要注意被只說不做的人騙到，因為他們的注意力總在不斷的轉移，那種永遠只應付當下的人有時候也會吃住他們。

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火星落在巨蟹座

因為火星在巨蟹座落陷，所以這是最不會表達自己的一組。他們確實容易想得比做得多，導致自己比較被動。他們渴望柔情似水的伴侶，希望別人可以從他們委婉的行為理解他們真實的想法。所以火星巨蟹比較偏向於選擇比較富同理心、並且溫柔的對象。一個人如果可以照顧火星巨蟹的小情緒就很有可能獲得他們的喜歡。

由於火星巨蟹這種特質，他們其實也容易喜歡上外表看上去柔弱、陰柔的男性，但是這種情況也很有可能讓他們選擇到過分內斂、不太會表達自己的男性，從而導致陷入比較壓抑的感情。並且火星巨蟹可能算是一個比較吸渣的配置，當一個人過分關心另一個人的時候，大部分人會懷疑另有目的，但是火星巨蟹可能因為享受被關懷的感覺而忽略這一點。

火星落在獅子座

火星獅子某種意義上是最浪漫的一組，因為他們很容易被戲劇的感情和人吸引。其實不僅僅霸道總裁是火星獅子的菜，耀眼、搶手的存在都有可能是他們的攻略目標。看上去火星獅子其實有點直，但是不妨礙他們有著非常浪漫的需求。但有很大一部分火星獅子是被動的，因為他們會享受被在意、被追捧的感覺，所以有什麼比找到一個眼裡心裡都是自己的伴侶更加能夠完成這種需求呢？

但是火星獅子也要注意可能會選擇到有暴力傾向的對象，因為很多給予別人過度的浪漫的人，他們往往掩蓋了自己可能喜愛表演、情緒波動等負面特質，等到相處以後才逐漸顯出原形。火星獅子對人對己都永遠不要忘記，光芒萬丈下面可能潛藏著陰影。

火星落在處女座

火星處女的人，其實有些壓抑，他們需要用處女座熱愛規範一切的特質來壓抑火星的躁動。所以他們可能時常搞不清自己到底是想要一個天然去雕飾人，還是一個禁慾系的完美主義。所以火星處女往往會被那種生活當中比較注重細節，活得比較精緻，但是又有點直男的男生吸引。不過具有這種矛盾特質的男性，時常會有很做作的特質，這也是火星處女需要忍受的。同時火星處女，可能和自己設想得不太一樣，他們可能會認為自己喜歡斯文的男生，但是因為越被規範的火星特質，越會顯性的展現，所以其實火星處女也容易被性感的男生所吸引。

但是火星處女的歸宿往往是那種「事事有回音、件件有著落」的人，因為成熟以後的火星處女自己也是這樣的人。

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火星落在天秤座

當火星位於天秤座的時候處於失勢的狀態，所以火星天秤是比較穩妥的，他們做事方方面面都會考慮，但是行動力一般，容易感到無力。所以「體面」、「合時宜」這樣的特性，對火星天秤來說非常重要。因為一個喜歡亂來的人會讓他們的感受不佳，他們也不知道或者並不喜歡去處理很多意外的情況。

同時這也算是擇偶比較注重社會認可性的一組，他們雖然不像火星獅子一樣需要選擇人群中耀眼的存在，但是一個讓他們自己以及周圍的人都認可的對象會讓他們覺得安心。他人的認可對他們來說是重要的。所以說火星天秤其實是比較容易找到「正確」的人的一組，但是他們也要注意可能會存在因為「衡量」捨棄「情感」的情況。

火星落在天蠍座

三王星出現以後天蠍由冥王星守護，但在此之前天蠍的守護星是火星。所以火星在天蠍座也是回歸了自己的星座，處於入廟狀態。火星天蠍會把火星控制、暴烈的特質發揮得淋漓盡致，所以火星天蠍可能會出現容易走極端的情況，因此他們需要一個有「承載力」的伴侶。如果有人能夠洞悉他們的心理，並且於他們而言是一個棋逢對手的存在，就很可能會吸引到他們。

另外火星天蠍還有兩種比較吃的類型，一種是強大，另一種是陰柔。火星天蠍其實比較好鬥，所以他們會「慕強」，就像武林高手總是在久仰別的高手。但火星天蠍也容易受到自己的情緒的折磨，所以比較陰柔的人能夠安撫到他們，也會是他們的選擇對象。

火星落在人馬座

火星人馬座的人喜歡明朗而自由的伴侶。許多電影裡有我愛你反而讓你離開的情節，我想這種劇情的主角多半是火星人馬座。他們通過成全別人的自由，來成全自己的自由，因為允許是相互的。所以那種自己自由且不太約束他們，又具有理想的人比較容易吸引到他們。他們比較容易不拘小節，所以婆婆媽媽的人會讓他們厭煩。

並且火星人馬也容易被戲劇的情節或者人物吸引，但是並不是他們喜愛浪漫，而是他們容易把反常的人、事當做一種宿命的指引，所以只要讓火星人馬覺得和某人有精神或者靈性的鏈接也容易獲得他們的喜愛。博學的男士也是他們的菜，有什麼能比帶他們在知識的海洋裡來去自如更加能夠擺脫生活的禁錮呢？

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火星落在山羊座

火星在山羊座擢升，山羊座是最能夠規範火星的星座，因為山羊有些足夠的規則和耐力製約好鬥的火星。所以火星山羊的人屬於有行動力與自控力並重的存在。人總是喜歡和自己相似的存在，自控的背後是堅忍不拔的耐性，只有同樣自控又有耐性的人能夠理解他們，同時也被他們欣賞。但是具有這樣特性的人，一般在社會裡面還算成功，所以表面上看火星山羊的女性容易選擇成功人士做自己的伴侶。

其實也不然，火星山羊其實更重視一個人的態度和務實程度，即使不太成功，但是願意去為自己的目標努力的人，也會獲得他們的芳心。同時火星山羊的女性喜歡操心也喜歡自己做的事情有成果，能夠給他們帶來認可甚至榮譽的人也是他們的選擇。

火星落在水瓶座

人群中的怪咖容易被火星水瓶座收入囊中，這個怪不是稀奇古怪，而是不同尋常。如果一個人從事特別的職業，或者性格比較出世，又或者知識面和其他的人不太一樣，都容易收穫火星水瓶的喜歡。同時火星水瓶的人，雖然看上去沒譜，但是他們其實具有非常好的理解能力，雖然嘴上不說，但是很多事情了然於心，所以他們享受「我不說你也懂」的感情。如果一個人不能夠理解他們，還喜歡批判他人，可能就會被他們拒之門外了。

火星水瓶也容易陷入苦戀之中，因為他們不一定會表達自己的內心，並且有可能會把淡漠的人當作了解自己的人喜歡，就容易在感情裡面得不到回應。不過他們也不一定會在意這一點。

火星落在雙魚座

火星雙魚座並不一定會選擇浪漫的人作為自己的伴侶，而是會選擇成全自己浪漫的人作為伴侶。其實火星雙魚的擇偶也可能是最孤獨的，因為很多時候他們喜歡一個人是他們自己的事情。所以想要獲得火星雙魚的喜歡，只要在認識早期不要做焚琴煮鶴煞風景的事情，並且讓他們感受到自己是被關懷、在乎的就可以了。

火星雙魚最忌諱現實且不會說話的人，如果一個人明確地指出火星雙魚的想法是虛幻的、行為頗有不符合邏輯之處，他們就會瞬間清醒，並會考慮到「現實來說某人也並不合適」，從而轉移目標。所以只要具有某種優點，就算是聲音好聽也可以，然後不要打擊火星雙魚，他們就會自行發酵愛情。但火星雙魚也需要理性一點，要注意被居心不良的人溫水煮青蛙。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】