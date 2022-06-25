金星星座揭露你的愛情與慾望！一旦落在這宮位　則為性滿足才拍拖

【金星星座】想瞭解愛情觀，其實除了看太陽星座之外，更要看金星落宮位，從金星所在的星座，不僅可以知道理想伴侶的類型，還能看桃花運旺不旺......



占星學當中「金星」的價值與意義

金星對應原初的第2宮和第7宮，是金牛座與天秤座的守護星。第2宮代表「價值」，第7宮是「慾望」。人類的終極慾望，就是欲求有“另一人”，愛之深切的伴侶。因此，金星掌管「慾望」，以及我們為實現慾望而做出的「決定」。金星也掌管衡量事物價值的能力，個體是否能在眾多選項中選擇最有價值的那一個，好得到欲求的事物。

【圖輯】金星星座揭露你的「愛情與慾望」！點圖放大了解金星落在白羊座、金牛座、雙子座代表什麼👇👇👇

+ 13

【圖輯】點圖放大了解金星落在巨蟹座、獅子座、處女座代表什麼👇👇👇

+ 18

【圖輯】點圖放大了解金星落在天秤座、天蠍座、人馬座代表什麼👇👇👇

+ 12

【圖輯】點圖放大了解金星落在山羊座、水瓶座、雙魚座代表什麼👇👇👇

+ 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

我們也能通過分析金星所落的星座與金星的Moolatrikona星座（即天秤座）之間間隔的宮位數+ 與金星掌管的陰性星座（feminine sign）之間間隔的宮位數，來判斷個體金星所受到的影響。

天秤座是金星的Moolatrikona星座。Moolatrikona在中文被譯為「強力星座」。當行星落於不同星座時，其能量程度是不同的（簡稱為“廟、弱、旺、陷”）。

其能量值簡要排序為 → 落陷星座（12.5%）< 守護星座（62%-75%）< 強力星座(87.5%) < 耀升星座(100%)

拿金星雙子來舉例，從強力星座天秤座開始數，雙子座間隔9個宮位，因此金星雙子帶有第9宮的隱含含義。從金星守護的陰性星座金牛座開始數，雙子座間隔12個宮位，因此金星雙子還帶有第12宮的隱含含義。以下金星12星座分別以此類推計算！

在占星學中，金星主宰了你的愛情觀。（Unsplash@SIMON LEE）

本命星盤當中位於白羊座的金星

落於白羊座的金星具有第2宮和第7宮的隱含意義。金星白羊座人，很享受關係中“給予和獲取”的部分（give and take），並且他們總是處於一段戀愛或婚姻關係中。他們對伴侶很是尊重，在意對方的需求和感受。金星白羊座人非常看重感官享樂與身體帶來的愉悅。在與人交際的過程中，他們舉止優雅。金星在這裡帶來的第2宮含義，使得他們能吸引來顏值很高的浪漫伴侶。金星白羊人具有發現美的眼睛，舒適和禮節在其生活中佔據重要位置，他們尤其著迷於漂亮的文字和話語，對於美食也有不錯的鑑賞力。

金星白羊座男人會有這樣的妻子或女友：在與體力勞動者、服務人員、家政人員打交道的過程中，她會遭遇問題（因為土星掌管這些領域，土星在白羊座落陷）。不過，在父親、上司、政府、權威人士那裡，她會獲得極大的利益（因為太陽掌管這些領域，太陽在白羊座擢升）。

本命星盤當中位於金牛座的金星

落於金牛座的金星具有第8宮和第1宮的隱含意義。金星金牛座人，以一種隱秘的、秘密的方式來開展浪漫活動，並且也被同樣神秘的、慣於隱藏自己的浪漫伴侶所吸引。金星金牛座人會在隱蔽的、玄秘的領域中找到很多價值，並且他們往往發現自己是通過婚戀關係而獲得巨大的變化。他們自然就能從伴侶的資源中獲益。

不過金星金牛座的婚戀關係往往會出現突然的結局（因為第8宮）。金星金牛人衣著考究，很注意自己的外表。在關係中，他們屬於獲得滋養與舒適的接收方。是否有能力接受愛，以及做出的選擇所帶來的結果，會直接影響到他們的自尊。金星金牛座男人會有這樣的妻子或女友：她從她的母親那裡受益匪淺，並且和母親有著非常好的關係（因為月亮掌管母親，月亮在金牛座耀升）。

本命星盤當中位於雙子座的金星

落於雙子座的金星具有第9宮和第12宮的隱含意義。金星雙子人，會基於某種哲學、更高的知識、道德來開啟浪漫活動、做出決定，並且他們也很是被這樣的特質所吸引。當金星雙子做出選擇時，往往會考慮到是否會有利於他們的高等學識與智慧。為了改進關係，他們也很願意為伴侶投入金錢。他們的決定所帶來的結果，也會導致他們付出時間與金錢，而且他們往往犧牲掉某些事物，才能在婚戀關係中得到回報。

金星雙子人會更容易吸引來異國情侶（第12宮）。有時他們還會隱藏自己對另一人的好感。他們還傾向於享受地下戀情，但這並不是指所有的金星雙子；只有星盤中金星受到嚴重刑克、或者能量很低的金星雙子人，才會有婚外情發生。由於沒有任何行星在雙子座處於耀升或落陷的狀態，因此無法判斷金星雙子座男人吸引來怎樣的妻子或女友。

本命星盤當中位於巨蟹座的金星

落於巨蟹座的金星具有第10宮和第11宮的隱含意義。這個位置的金星，基於「責任/職責」來開啟浪漫活動、做出決定。由於第10宮是「活動之宮」，因此金星巨蟹人會在關係中主動開啟活動，而非是接收的那一方。通過維繫與滋養婚戀關係，金星巨蟹就能開啟一段事業、或者在其事業上取得一番成就。

金星巨蟹座的戀情往往都是先從單純的友情開始的；兩人逐漸才會有心動的感覺，有趣的是，金星巨蟹人感到自己必須先邁出一步，確立戀愛關係。第11宮的隱含意義，意味著金星巨蟹座人會被“牽引”著去滋養他們的朋友，並且還會定期向友人問詢意見，來幫助自己做出重要決定。總之在金星巨蟹的眼裡，社交生活具有重大價值。他們所做決定的結果，往往帶來經濟的或物質上的收益。

金星巨蟹座男人會有這樣的妻子或女友：她的兄弟姐妹脾氣很不好，有虐待他人的傾向；她會在房產方面遭受麻煩（因為火星掌管房產，火星在巨蟹座落陷），但同時她也會有一個非常好的丈夫（木星在巨蟹座擢升）。在高等教育、哲學、教師和心靈旅程的領域中，她有非常好的運氣。而如果她的金星沒有受克，她會是非常容易開心的性格，喜愛哲理思辨。

本命星盤當中位於獅子座的金星

落於獅子座的金星具有第10宮和第11宮的隱含意義。金星獅子座人，根據他們從關係中的「收穫」來展開婚戀關係、做出決定。他們往往都會發現，遇到的伴侶會向他們提供許多事物，比如財富、資源、美貌、知識等等。金星獅子座人自然就被那些出類拔萃的人所吸引。

金星獅子座人會運用友誼和社交聯繫來開始和維繫一段婚戀關係。對他們而言，關係的核心價值不僅基於兩人之間的友好感受，並且還取決於雙方的事業奮鬥以及被社交圈認可的能力。金星獅子座經常都會發現自己非常享受伴侶的愛與奉獻，除非個體星盤中的金星受克。金星獅子座的伴侶會通過他們的關係創造出一番事業，或者取得不錯的成就。由於沒有任何行星在獅子座處於耀升或落陷的狀態，因此無法判斷金星獅子座男人吸引來怎樣的妻子或女友。

本命星盤當中位於處女座的金星

落於處女座的金星具有第12宮和第9宮的隱含意義。金星在處女座落陷。金星處女座人，會以一種模糊的、隱蔽的方式來做出決定。他們常常都不清楚自己為什麼做出某種選擇。「損失」或「失去」，就像“催化劑”一樣，激發金星處女進入到婚戀關係，而且他們時常是為了性滿足（第12宮）而進入到關係中的。當開始執行一個決定時，金星處女座人幾乎總是得首先放棄或犧牲掉一些東西，然後才能得到他們想要的。

金星處女座人總是憑著「自我否定的想法」而選擇伴侶的，這就是為什麼金星在這個星座落陷的原因。金星與「價值」有關，而如果你基於一種「失去/損失」的狀態（loss）、或者貶低自己的心態（第12宮）來進入一段關係，那這種態度與方式就是在違背金星的固有本質。

某些金星處女很容易發生師生戀，導師、老師、學術界人士、知識分子、或者追求哲學、看重道德的人往往被金星處女座所吸引。金星處女的決定所帶來的結果，會影響到他們的人生哲學、更高的知識、以及靈性/精神上的追求（第9宮）。

金星處女座男人會有這樣的妻子或女友：她擁有許多技能，從朋友那裡受益匪淺，並且還很善於口頭表達。（因為水星掌管交流，水星在處女座耀升）。

本命星盤當中位於天秤座的金星

落於天秤座的金星具有第1宮和第8宮的隱含意義。金星天秤座人，通過肢體語言和個人魅力來開展婚戀關係、做出決定、進行帶來享受與舒適的活動。他們彬彬有禮、風姿綽約，能夠給他人提供很好的建議，言談舉止甚是令人感到平和舒緩。

金星天秤座人通過第8宮事物來獲得浪漫戀情與滋養、以及得到其決定所帶來的結果。也就是說，通過神秘、隱蔽和禁忌的“渠道”。金星天秤可能時常陷入到秘密幽會，他們的伴侶運用其資源和財富來滋養金星天秤。

金星天秤座男人會有這樣的妻子或女友：她和她的父親關係不好（因為太陽掌管父親，太陽在天秤座落陷），但她在與租戶、員工、體力勞動者、服務人員的關係中會有好運（因為土星掌管這些領域，土星在天秤座耀升）。金星天秤座女人經常會陷入長期戀情，但關係卻缺乏穩定性和一致性。

本命星盤當中位於天蠍座的金星

落於天蠍座的金星具有第2宮和第7宮的隱含意義。金星天蠍人基於他們的財富（第2宮）來開啟婚戀關係、做出決定，進行帶來享受與舒適的活動。

金星天蠍座人，喜歡在自己的「自我價值」和經濟狀況中感到穩定，並以此來選擇伴侶，享受浪漫戀情。當試圖決定某件事是否值得時，金星天蠍會評估這個事物如何增加他們自身的價值。他們也被顏值出眾的伴侶所吸引，能夠從伴侶那裡收穫極強的性能量（第7宮）。伴侶通過性行為去滋養金星天蠍，為他們提供享受與舒適感。金星天蠍的決定所帶來的結果，往往會引導他們進入到婚戀關係、或者商業合夥關係。並且他們做出的選擇也會對其周圍人的生活產生廣泛的影響。

金星天蠍座男人會有這樣的妻子或女友：她曾在身體上或情緒上遭受過她母親的虐待，或者另一種可能是，母親在她從小的成長過程中是缺席狀態。（因為月亮掌管母親，月亮在天蠍座落陷）。而金星天蠍座的女人，則會在感情關係中體驗到強烈的情感和某些偏執疑懼感（paranoia）。

本命星盤當中位於人馬座的金星

落於人馬座的金星具有第3宮和第6宮的隱含意義。金星人馬座人，會出於好奇來開啟一段關係。他們很愛嬉戲打鬧，喜歡和伴侶一起冒險。當在做決定、衡量某物的價值時，他們會考慮是否能帶來更多的興奮刺激感。第3宮是交流之宮，所以金星人馬擅長於找到能夠與之進行有效溝通的伴侶。他們常常處於愛的接收端，享受戀人的打趣與戲弄。

如果本命盤中金星受克，那麼其落於人馬的位置則並不是最吉祥的，因為第6宮是離婚之宮。很多時候，金星人馬人吸引來的伴侶往往最終變成了敵人，兩人都欠缺能力去克服關係中的問題。當金星人馬做出糟糕的決定，其結果往往使他們陷入債務或健康問題。

本命星盤當中位於山羊座的金星

落於山羊座的金星具有第4宮和第5宮的隱含意義。金星山羊座人以一種很私人的方式來開啟關係，從而找到幸福感，滿足深層的情感需求。「滋養他人」、以及「做出有價值的決定」，是構成他們幸福感的重要組成部分。第4宮也是一個隱蔽之宮，因此當金星山羊對某人很來電時，他們只會微妙地表現出興趣，並且喜歡的對像也需與他們的情感協調一致。金星山羊座人會以一種宏偉的、浪漫的方式來接受伴侶的愛（第5宮），這對他們來說就像一種娛樂。他們的伴侶能夠以很有創意的方式來表達對金山羊的愛。

金星山羊所做決定的結果，往往會引導他們進入某種很具創意的活動；當他們在做出決定時，會更加考慮到是否能助其表達出自己的創造力。此外，如果金星山羊有孩子，那麼他們在做決定時總是會考慮到自己的孩子（第5宮）。金星山羊座男人會有這樣的妻子或女友：在「教師、導師、哲學、道德、以及金錢」方面，她會遭受壞運氣（因為木星在山羊座落陷），但同時她又有一顆“戰士之心”，能夠戰勝人生道路上的所有阻礙（因為火星在山羊座耀升）。

本命星盤當中位於水瓶座的金星

落於水瓶座的金星具有第5宮和第4宮的隱含意義。金星水瓶與上面的金星山羊剛好是鏡子的兩面：關係的開啟方與接收方顛倒過來。金星水瓶座人會主動開始一段關係（金星山羊則是非常被動的），以超級浪漫的方式來創造性地維持關係。他們喜歡創造出一個“舞台”，好壯觀地展現他們的浪漫。而在做決定之前，他們會首先權衡選擇的物/人是否會提高他們的創造力。

金星水瓶座的伴侶很擅於滋養金水瓶，必須得在一種感覺像是家園、很安全的環境中來表達自己的感受；他們以一種私人的、秘密的方式，深懷情感地向金水瓶表達愛意。由於沒有任何行星在水瓶座處於耀升或落陷的狀態，因此無法判斷金星水瓶座男人吸引來怎樣的妻子或女友。

本命星盤當中位於雙魚座的金星

金星在雙魚座擢升。這倒是蠻奇怪的，因為金星在這裡反而會引發第6宮和第3宮的隱含意義。有趣的是，這些特徵揭示出金星本質的殘酷一面，因為在古印度的神話傳奇中，金星是惡魔的上師。

金星雙魚座人會站到“敵對”的角度來開啟一段關係，意思是說，他們喜歡挑戰伴侶。“打嘴仗”（打趣）就是談情說愛的方式。金星雙魚吸引來的伴侶對冒險很感興趣，總是對嶄新的奇遇躍躍欲試。不過，當涉及到做決定的時候，金星雙魚人是優柔寡斷的。並且他們製造出的敵人、對手，都與自己做出的決定有巨大關聯。有趣的是，金星雙魚人所做決定的結果，往往還引導他們進入到自己的愛好、旅行和自我表達的方式（第3宮）。

金星雙魚座男人會有這樣的妻子或女友：她在朋友方面會遭受麻煩，運氣不好，並且在溝通方面也有障礙（水星掌管溝通，水星在雙魚座落陷）。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】