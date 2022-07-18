12星座身心脆弱者多注意生心理健康　努力錯了方向應煞停勿做白工

【唐綺陽星座運勢週報7/18-7/24】木星將停滯，方向不對的事務會受到阻礙，須踩煞車從長計議。金星移動到巨蟹，帶來溫柔撫慰的安心感，關注家庭及母親的狀況。水星移動到獅子，焦點鎖定在流行時尚圈，娛樂新聞引起討論。月亮白羊，花費心力在家人間關係，處理下對上的衝撞問題。日衝刺進獅子，容易情緒化，嘗試理解暴衝者，可緩解緊張情勢，注重理財和健康。



重要星象：木星將停滯、金星移動到巨蟹、水星移動到獅子、月亮白羊、日衝刺進獅子。

工作注意：雙子、巨蟹、山羊、水瓶

雙子：面對判斷仲裁之事，難以抉擇

巨蟹：遇咄咄逼人長官，考驗自我情緒控管

山羊：表現出職人精神受到讚賞

水瓶：用溝通來維持難以駕馭之事

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桃花注意：白羊、金牛、處女、人馬

白羊：別排斥認識新對象的機會

金牛：兩情相悅，進一步發展需主動出擊

處女：遇到極端的桃花類型

人馬：放下自尊去改善負面評論

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財運注意：獅子、天蠍

獅子：理財走穩紮穩打路線，為事業投資

天蠍：資金調度不易，別過度消費

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健康注意：天秤、雙魚

天秤：多留意腸胃及消化系統問題

雙魚：注意小毛病，別掉以輕心

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】