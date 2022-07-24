極陰森！俄羅斯廢棄醫院恐怖事件簿　連串死亡事傳是撒旦教祭壇

俄羅斯霍弗林（Khovrin）醫院是令人毛骨悚然的廢棄醫院，有着無數詭異傳說，據稱走廊會經常傳出尖叫跟小孩哭泣的聲音，如果半夜跑進醫院，更有可能看到鬼魂，並且使人發瘋，而且內面溫度異常的冷，甚至比建築物外還冷。另有謠傳指醫院是用來進行生化實驗室，甚至被撒旦教拿來當祭壇。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，就曾講述發生在這間廢棄醫院的連串怪事。



霍弗林醫院在2018年拆除，將改建成住宅區。（影片截圖）

過往歷史起源

1980年霍弗林醫院開始建設，預設有1300張病床，本來計劃要成為莫斯科最大間的醫院，但在1985年停止建設，原因是資金缺乏，加上當初建造醫院選的地點曾是河流，導致建築物在剛開始施工時地下室就開始滲水，牆壁還出現裂縫，整個底層下陷被水掩沒。

雖然官方的說法是資金不足，再加上地面下陷等問題才停止建造，但民間流傳這間醫院其實是偽裝的，在地下室裡有個生化實驗室。大家應該都聽過，在蘇聯時期曾做過很多可怕的實驗，像是雙頭狗、人猿戰士、睡眠實驗、換頭手術等等，後來也因為蘇聯解體，醫院不再被官方保護，所以內裏一些實驗的東西都被移走，但種種傳言的真偽至今無法確認。

醫院被廢棄後陸續有很多都市傳說流出，更成為許多探險愛好者的冒險聖地，然後又發生了多宗離奇事件。根據警方的調查報告，醫院每年都會發生像是失蹤、自殺、謀殺及宗教聚會等案件。

16歲男生艾力克斯因為暗戀無結果，心情低落的他跑進廢棄醫院，爬到8樓後從電梯天井跳下自殺。（影片截圖）

暗戀無結果

2005年，16歲的男孩艾力克斯因暗戀無結果，心情低落的他跑進廢棄醫院，爬到8樓後從電梯天井跳下，當這宗件事被新聞報導後，讓許多人感到悲傷難過，在醫院二樓設立臨時紀念碑，擺放了許多鮮花和香煙，然後在牆上寫滿告別話語紀念身亡的男生。

撒旦教

霍弗林醫院從廢棄後，就一直流傳指當地的撒旦教把5樓佔領拿來當作祭壇，據說是因為教徒認為霍弗林醫院存在一種神秘精神，而這種精神跟他們的氣質吻合，所以才會把這當作總部。

曾有許多探險者闖入醫院探險時拍到動物的屍體，也因為這附近時常有小孩跟動物失蹤，故此令人覺得十分可疑。

霍弗林醫院從廢棄後，就一直流傳指當地的撒旦教把5樓佔領拿來當作祭壇。（影片截圖）

當地居民說，有名老婦因為養的狗失蹤，她到廢棄醫院搜尋後找到愛犬，但是狗的腳被綑綁住，嘴巴整個被撕爛掉，已經死了，老婦急忙報警。雖然警方埋伏在醫院多天，並且進行突擊檢查，但最終一無所獲，最後警方只好撤離。不過失去愛犬的老婦心有不甘，決定自己追查犯人，獨自跑到醫院繼續埋伏，沒想到1個月後，警衛發現她的屍體。經過法醫鑑定後研判，老婦是因為雙腿骨折，沒有治療導致流血過多致死，至於她是如何受傷的則不得而知。

後來警方接獲命令，為了維護社會安定，在撒旦教某次集會時派員衝進去，將教徒全部抓起來，這事件有個比較可怕的版本，傳聞警方將教徒們驅趕進地下隧道，然後在隧道兩側引爆炸彈，將撒旦主義者淹死在地下隧道裏。

其實就算沒有詭異傳說，這間「爛尾」醫院也是充滿危險的地方，時常有探險者在內裏受傷，因天花板隨時都會有東西掉落，地上也有許多大坑洞，樓梯更沒護欄，一不小心就會發生傷亡意外。

至2004年，雖然政府曾宣布要對醫院進行整修，但後來發現整修費用實在太高昂便放棄了；直至2009年，有商人打算出錢把廢棄醫院拆除，以此跟政府換取土地的使用權。詭異的是，當政府同意商人的建議後，他卻突然消失不見蹤影了。最後莫斯科當局決定要將醫院拆除後改建成住宅區，於2018年開始工程，目前仍在建設中。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】