順豐速遞員屋苑食飯盒惹投訴　網民湧官方fb留言：可否唔好扣人工

本港第五波新冠疫情仍然嚴峻，但仍有不少行業的打工仔每日緊守崗位服務市民。有網民昨日（15日）於facebook發文，指在小西灣一屋苑見到一名順豐速運送貨員在行人通道用膳，稱已作出投訴。帖文引來網民狠批，認為樓主不近人情，指送貨行業在疫情下人手不足，同時受防疫措施限制，理應給予體諒。不少網民更湧到順豐的官方fb，「洗版」式留言「可唔可以唔好扣食飯個速遞員人工？」，表態對涉事送貨員的支持。

順豐發言人今日（16日）回覆稱，公司已慰問該員工，不會作任何處分，又稱感激每一位堅守崗位的前線同事，全賴同事在疫情下緊守崗位，才能在艱難的環境下維持服務。



疫情｜送貨員屋苑外食飯盒遭投訴 順豐：已慰問員工不作任何處分

相關帖文昨於facebook專頁「小西灣富景花園居民聯絡組」發出，隨即被瘋傳及轉載至討論區。發帖網民指在屋苑內見到1名順豐送貨員坐於通道旁邊一張長櫈，以手推車用作飯檯「除下口罩食飯盒」，認為街頭用膳是「岡顧他人」及影響環境衛生，聲稱已向物業管理公司及保安公司投訴。

帖文曝光後即惹來批評，不少網民認為樓主矯枉過正及欠缺同理心，又同情送貨員工作忙碌，以致只能在屋苑通道快速用膳。有人更帶頭於順豐速運的官方fb專頁「洗版」留言「可唔可以唔好扣食飯個速遞員人工？」，表達對送貨員的支持及同情，期望公司了解事件後不會懲處送貨員。

面對網民的洗版，順豐未有正式交代處理方法，僅在相關留言下回應「有關查詢請Facebook私訊，我們樂意為您服務」。有網民則促請順豐交代有關員工用膳時間及福利的問題，「想請教一下貴公司沒有提供膳飯時間？不知有否觸犯法例？純粹請教」、「請問係咪一開工就要等收工先准食飯？如果個員工只係匆忙填肚都唔得，都要扣人工，係咪太唔合理呢？」。

順豐速運順豐發言人今日（16日）回覆稱，公司已慰問該員工，不會作任何處分，又稱感激每一位堅守崗位的前線同事，全賴同事在疫情下緊守崗位，才能在艱難的環境下維持服務。

順豐上周一（7日）曾向客戶撰寫一封公開信，稱疫情下近期服務與客戶期望有所落差，「儘管動員所有可用的人員也沒法滿足需求」，又指公司整體營運面對巨大的壓力，各前線同事都在超負荷運轉，客戶服務人員中心每天解答上萬個心急如焚的客戶查詢，甚至被謾罵，希望客戶多體諒及包容。

同場加映：欲對地址狂被CUT線 客人：我唔聽陌生人電話 送貨員一句完美KO▼▼▼



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