性愛風水｜床尾見窗代表私處外露？4個床位禁忌恐致夫妻房事不和

俗話說「床頭打交床尾和」，夫妻或情人之間可能因為一點小糾紛就起衝突，但兩人一起睡一覺或許就會和好了！



台灣命理專家湯鎮瑋近日就在節目上分享分析床位的風水，他點出「4點」容易導致情人們性趣缺缺的床位禁忌，來提供給大家參考，來避免一些位置放置。（點圖放大了解👇👇👇）

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湯鎮瑋曾在節目中，受邀去台灣藝人夫妻檔楊昇達、若綺家中參觀，他分析道，有四點會造成「性趣缺缺」的床位風水，第一點為「床尾見到窗戶」，他解釋「因為床頭打交床尾要和」，所以床尾不要見到窗戶，因為這樣代表私處外露。

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第二點則是「廁所沖床」，湯鎮瑋解釋道，「因為就穢氣沖到床啊！」可能會讓健康不好，或是夫妻會有口舌是非的問題；接著，他指出第三點是「床的左右不逢源」 ，而第四點為「床兩側窗戶過低」，但如果窗戶真的過低的話，他也說可以把窗簾拉下來，會比較趨緩。

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