太多鏡子恐趕走財神爺！盤點7個居家風水禁忌　擺仙人掌要睇時機

有些人篤信風水，認為居住環境、擺放物品會影響自己的運勢。



台灣命理師艾菲爾曾在Facebook Page「塔羅牌老師艾菲爾」上PO文表示，家裡建議勿擺放7項物品，恐傷家運，還可能會擋住財運，提醒民眾多注意。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、厚重的窗簾

艾菲爾指出，人的生命中不可或缺的三要素為陽光、空氣、水，缺一不可。若家中門窗都裝上不透光的厚重窗簾，就等於擋住家運。且暗淡的室內光線易使人疲勞，提不起勁，難以聚財。

艾菲爾說，陽光就是能量、財氣，建議大家盡量讓陽光照進屋內，長年不開厚重窗簾會將財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。

二、出土的藝術品

艾菲爾表示，有些人認為在家中擺放出土的藝術品，有如和上流社會劃上等號，看似氣派，但他認為來路不明的「老東西」，恐帶有污穢氣場，不建議擺放在家中。

不過，艾菲爾說，若能肯定那是自己家族流傳下來的物品，就無太大問題，興許能帶給你保護作用。

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三、懸掛尖銳物品

艾菲爾指出，有些人會在家擺放自己收藏已久的武士刀或是風水劍，能放在客廳，鎮宅擋煞，而且不能脫離刀鞘。但若刀劍白晃晃的放在大廳，或掛在牆上，可能因此常留意是否有危險，是否會突然掉下來，因而影響心情。

四、陽台玄關放雜物

艾菲爾說，陽台和玄關都是家中幫助聚氣、聚財之處，若擺放一堆雜物，財神進門看見如此景象都嚇跑，哪能帶財來呢？當回家進家門，一入眼簾是一堆雜物，心情肯定不好受。

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五、皮毛獸骨

艾菲爾表示，皮毛獸骨放在家中看似氣派，但不知道商人是如何取得，更不知道動物生前遭受到什麼凌虐，這些怨念恐會跟著皮毛獸骨，帶回家讓你感到心不安，嚴重恐造成夜夜難眠，影響白天精神。

六、長刺或枯黃的植物

艾菲爾說，在家中若有枯黃植物，有衰敗之象。此外，有人會在家擺放好照顧但有刺的仙人掌，他認為這是極大誤區，因為從風水來看，種一些綠色植物確實沒錯，但若要擺放有刺的植物或仙人掌，使用時機為有目的性且針對性去除某些不好運勢。

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七、太多鏡子

艾菲爾表示，有些人喜歡利用鏡子增添房子空間感，但是若將鏡子正對大門會將福氣擋在門外，且會將財神爺嚇跑，使得財福無法順利進家門，影響財運及事業運勢。

此外，艾菲爾說，鏡子若正對廁所，容易讓人在處理事情上鑽牛角尖。健康方面會影響到家中男性雄風，女性也易有婦科疾病。平時可以一塊布遮擋，需照鏡子時再打開使用。

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