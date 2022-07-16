銀包顏色是發達關鍵？盤點6個「銀包風水」宜忌　做錯1件事恐散財

銀包就像隨身攜帶的迷你財庫，有些人總是守不住身邊錢財，來得快去得也快，必須懂得守財並開源節流才是理財之道。



台灣命理師艾菲爾在社交平台指出，守財和銀包有很大的關係，特別分享「銀包風水」的6大禁忌，以及在皮夾養招財小物的祕法，提醒民眾別讓發財變漏財。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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※銀包宜自己使用

以風水而言，銀包是個人財庫，不可隨意出借他人使用，借人銀包等於是把自己的財庫借給別人，容易導致「財庫不穩」就無法順利守財，還會因此有漏財情況，因此銀包還是最好做個人使用為佳。

※銀包要新、要乾淨

「銀包若破損，就像財庫破洞」，就算有財富進入也會不停往外流，若太舊有髒污就表示財庫髒亂不乾淨，這樣錢財也不會想停留在此，因此銀包有破損絕對是大忌。另外，從風水角度來看，一個銀包的財運是3年，過了之後就消耗殆盡，因此3年後最好換新銀包，可讓財運源源不絕。

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※舊銀包處理方法

更換銀包後，千萬不可隨意丟棄舊銀包，這樣恐將自己的財運丟掉，建議將舊銀包清空，放一些不使用的銀行卡和不流通於市面的舊鈔票或硬幣，再將舊銀包收藏好，就能保留自身財氣。也可以把舊銀包改造成其他物件持續使用，例如鑰匙圈。最後方法為「把舊銀包銷毀」，這樣就不用怕有人撿了你的銀包使用，接收、分散你的財氣。

※銀包宜使用長夾

許多人都是使用短夾、中夾或散紙包，這樣表示錢財要天天彎腰，沒有得到舒展，無益於聚財，建議用長夾式銀包，讓錢財平整舒服地躺在銀包中，財運待得住，自然容易守財和聚財。

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※銀包宜放置妥當

銀包不可隨意擺放在家中某個角落，這樣代表不尊重錢財，把財庫亂扔。固定把銀包擺放在書桌或辦公桌上是最佳位置，不僅能容易找到，也是對財庫的尊重。

※選擇銀包的正確顏色

銀包的顏色是影響財運的重要關鍵，也與自己的八字喜忌有關，例如命理忌火的人就不能使用紅色銀包、命理忌金的人就不可用白色、金色或黃色銀包，若沒辦法查詢八字就建議用深色銀包。

女生旺財的顏色包括「黑色、深酒紅、黃色、黃色」代表財氣、守財聚財的顏色有「黑色、咖啡色、棕色」代表沉穩好理財。不宜碰的散財顏色包括「大紅色、淺藍色、白色」，大紅色雖然招財但花錢爽快、淺藍色代表錢財會如水般流去，白色是乾淨顏色但難以維持。

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※在皮夾養招財物的秘法

想守財或招財可在皮夾中養一對「小金蟾」，傳說金蟾住在月宮裡，喜歡咬錢，肚大能容天下財寶，是重要的招財神獸，還能招來人緣財和桃花財。金蟾可以視大小養在財位、聚寶盆或銀包中，在每月滿月時淨化，可添加能量與靈驗的效果。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】