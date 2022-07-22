林志穎駕Tesla Model X撞車　多國際巨星是愛好者　香港都有代表

台灣47歲「童顏不老」藝人林志穎驚傳今日（22日）於桃園市發生車禍，報道指當時他駕駛的一輛白色Tesla Model X失控自撞橋墩起火，救出時傷勢嚴重，滿臉鮮血，立即送院救治，目前在醫院觀察中。消息傳出後引起中港台網民關注，特別擔心其「童顏」會否因而毀容，亦有人熱議很多名人都是Tesla愛好者。



林志穎今早驚傳駕駛Tesla座駕時發生嚴重車禍。（資料圖片）

據報道指，事發於周五上午10時50分，一輛白色特斯拉Tesla Model X在桃園市中正北路自撞橋墩起火，車內有一對父子，其中父親傷勢嚴重，被現場民眾拉出，至於幼子則受驚，但沒有大礙。警方證實傷者為林志穎，他頭部受傷，出事後一度無法說話。從現場照片可見，林志穎手臂疑似脫臼，滿臉腫起、血肉模糊。

熱愛玩車的林志穎駕駛Tesla出事震撼網絡，有網民指出不少中外名人都是駕駛同型號電動車，雖然以車價來說不是豪華名車，但就連荷里活巨星都是愛好者。

駕駛Tesla中外藝人明星例子：

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翻查資料顯示，荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）是汽車愛好者，一向致力於環保工作的他，雖然擁有過億身家，但自家駕駛的卻是價值20萬美元（約160萬港元）的Tesla Roadster，甚至曾跟Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）就氣候變化的問題合作拍片。其父親喬治狄卡比奧（George DiCaprio）亦是Tesla愛好者，據稱駕駛Model S。

另一對名人父子Tesla愛好者正是今屆奧斯卡出爐影帝韋史密夫（Will Smith）與其24歲兒子Jaden Smith，據報道指父親開Tesla S，而兒子則駕駛與林志穎同型號的Model X。

另外，上一代DC超級英雄電影《蝙蝠俠》系列影星賓艾佛力（Ben Affleck）亦擁有一部Tesla的Tesla Model S Plaid，更曾被外國傳媒拍到他駕駛愛車接載其兒子，一度引起熱議。

港台藝人方面，有台灣網民就發現當紅男歌手周興哲及綜藝主持人吳宗憲，都是駕駛Model X，而香港則有方力申做代表，更曾於2021帶同一輛Model X P100D到位於新田購物城的Tesla門市訂造包圍及貼膜等。