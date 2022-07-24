凶宅│內地男$182萬買二手樓　驚悉曾有幼童墮樓　婚事恐觸礁怒告

花盡積蓄買樓「上車」，卻換來凶宅一間，確實難以接受！內地成都有男子通過房屋中介公司購入1間二手單位，入住後卻發現是凶宅，單位曾有幼童墮樓。男子購入單位後原計劃於今年結婚，但女友知道單位曾發生事故後不敢入住，婚事恐有變數，他大怒下找原業主退貨被拒，而地產經紀公司亦聲稱他們也是受害者。在維權無門下，他決定以「故意欺詐隱瞞構成嚴重違約」為由向法院起訴原業主及地產經紀公司。



內地1名90後男子去年初以157萬元人民幣（約182萬港元），購入成都錦江區三聖鄉藍潤V客東都一期1個單位，入住後卻發現是凶宅。（網上圖片）

根據《澎湃新聞》報道，1名90後向姓男子去年初以157萬元人民幣（約182萬港元）購入成都錦江區1個單位，惟拿到產權證後，從鄰居得知單位內發生過非正常死亡事件，於2020年1月曾有幼童墮樓身亡。他遂向原業主求證，對方卻認為這是意外，「這種事情誰也不想發生」，又指向某作為購買人，沒有了解清楚亦沒有問，而她正處於悲傷之中，和丈夫亦因此離婚，不可能逢人就說這事。

不過，按照向某與原業主之前簽訂的《房屋買賣合同》第5條載明：甲方確認該房屋在本人或直系親屬持有期間「未發生過」非正常死亡事件，包括不限於自殺、他殺、從該屋內墜出死亡、意外死亡。合約還載明，如果甲方在簽署本合同前就前述事項隱瞞真實情況的，乙方有權撤銷該合同。他反找原業主交涉事件，最後卻將其微信及電話封鎖了，因而轉向地產經紀公司投訴，獲回覆稱「他們也是受害者」。

向某表示，他因事件帶來巨大困擾，本來計劃今年結婚，但女友知道後都不敢來他家住，他對此非常着急，稱再不解決此事，就要耽擱終身大事了。向某無計可施下，於本周四（21日）正式向成都市錦江區人民法院提起訴訟，要求法院認定原業主和經紀公司，對交易房屋內出現的「非正常死亡」事件故意欺詐隱瞞，構成嚴重違約，目前該院已受理個案。

事件曝光後，涉事地產經紀公司「鏈家」向內媒表示會履行承諾，按相關流程對該房屋進行回購，不僅會原價回購該單位，也會如數退還佣金。