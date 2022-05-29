豪宅變凶宅！43歲金融家睇樓問露台位置　32樓跳下斃命　原因成謎

看樓變跳樓！美國紐約曼哈頓區一間價值逾2000萬元的豪宅，早前發生墮樓慘劇，單位瞬即變成凶宅。在單位跳樓的是43歲金融才俊，案發時相約地逕產經紀到該豪宅睇樓，他問經紀「露台在哪裏？」，經紀指示後他突然從32樓一躍而下，當場身亡。至於輕生原因至今仍是1個謎團，警方指案件仍在調查中。



涉案豪宅內有黃銅做特色牆，樓價約為2,262萬港元。（網上圖片）

死者為43歲法籍男子Charles-Henry Kurzen，在金融界打滾14年，畢業於巴黎的歐洲高等商學院，活躍於美國及法國兩地的金融市場，生前曾參與合共50億美元（折約港幣390億元）的15個金融項目，是Saltbox Partners LLC的合夥人。

事發在本月27日中午約1時，他相約地產經紀睇樓，兩人前往位於曼克頓高級地段的「100聯合國廣場」（100 United Nations Plaza），去看一個價值290萬美元的單位。當時他在單位內問經紀「露台在哪裏」，經紀帶他到露台時，冷不防他突然從32樓一躍而下，跌落大廈的3樓平台，警方到場時發現他已死亡。

Charles-Henry Kurzen問地產經紀露台在哪裏後，便在露台躍下身亡。（網上圖片）

死者友人讚賞其為人及工作能力，認為他為拓展不同金融市場不遺餘力，但不願對悲劇多評論。至於死者何故突然輕生，原因仍然成謎，警方表示事件仍在調查中。

「100聯合國廣場」位於紐約曼哈頓區的高級地段，鄰近聯合國總部，涉案單位面積約2000平方呎，有兩個睡房，落地玻璃，地板鋪上大理石，牆上鑲有實心黃銅做特色牆，而發生墮樓事件後，相關單位的銷售廣告已下架。

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