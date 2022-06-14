女星凶宅？上吊自殺單位高價放售　網民憑1線索猜屋主是傳奇女星

台北樓市近年價格一直飆升，不少人退而求其次，專找售價比市價低得多的「事故屋」（即凶宅）上車。有台灣地產仲介，在專營凶宅的社交平台群組發帖，圖文並茂介紹1間位於台北松山區、開價4580萬（新台幣，下同，約1226萬港元）的豪華型凶宅。帖文令房子內部曝光，而有眼利網民發現對，從帖文對事故的描述，情況與當年在家中為情自殺的女星相當吻合，不禁推測這間凶宅就是這名傳奇女星的生前住所，事件瞬即成為網路熱話。



地產經紀在群組發帖，隨即成為網上熱話。。(《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進》Facebook圖片）

根據《我是凶宅！！》Facebook群組帖文，這間凶宅位於台北松山區復興北路，屋齡40年，約有2000呎，地產經紀形容為「鬧中取靜、生活樹機能佳、使用空間，原為4房格局、屋主破盤價格割愛」等，並附上數張單位現況的照片，相片可見單位間格寬敞，全屋鋪上木地板，陳設雅緻，只是裝潢看得出有年代感。

而最令網民關注的是，該帖文對單位成為凶宅的原因有詳細的描述，「此物件事故原因為20多年前，屋主家中上吊，送醫搶救7日後身亡，屋主現在含淚限時出售，最低不二價3xxx萬。」

該帖一出，有心水清的網民發揮偵探精神，紛紛猜測屋主就是已故台灣女星于楓。網民留言「不會是于楓的房子吧？、「我知道她的房子好像就在這一帶」、「應該是于楓」、「我覺得是,吻合點太多」、「確定是，房仲沒否認」。

以一曲《愛的旋轉》成名的于楓，本名張豫汶，在娛樂圈發展順利，不過感情生活並不如意，戀上有婦之夫商人黃文甯，2人糾纏16年之久，她曾為愛四度自殺，後來疑似懷疑男方出軌，1996年10月底在家中上吊輕生，被6歲兒子目擊揭發，于楓被送醫搶救，留醫7日因多重器官衰竭死亡，年僅34歲。

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