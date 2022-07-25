罕見雙面貓擁2張完整臉孔　惜僅活4天　主人悲痛：你已經很努力

泰國北部出現極罕見的雙面貓！這隻小貓咪一出生便擁有2張五官完整的臉孔，雖然預計出生數小時後便會死亡，但主人並無放棄，還替牠改了Tung Ngern和Tung Tong兩個名字，意思是一袋金子及一袋銀子。在主人悉心照顧下，雙面貓苦撐了4天最終魂歸天國，主人傷心難過，只好在社交平台分享相片，祝福「牠們下次好好重生」。



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據外媒報道，本月16日泰國北部楠邦省有一隻天生擁有兩張完整面孔的雙面貓出生，主人替牠改名為Tung Ngern和Tung Tong，意思是一袋金子和一袋銀子。主人非常疼愛雙面貓，並在社交平台分享牠的照片，「出生第二天睡得很好，希望你快快長大！」

雖然曾預計雙面貓出生數小時後會死亡，可是主人從無放棄，日以繼夜捱眼瞓悉心照顧，每天親手餵奶，拍下不少雙面貓張嘴飲奶及擺出不同姿態的影片，相當可愛惹人憐恤。可惜好景不常，4天後的凌晨１時，雙面貓突然呼吸困難，主人用燈光照暖牠的身體仍返魂乏術，終在清晨時份離世。主人十分不捨，悲痛道「你已經很努力了」，並希望牠不用再受痛苦，下次好好重生。

其實雙面貓並非首次出現，1999年美國有隻名為法蘭克和路易（Frank and Louie）的雙面貓，活了長達15年，2012年更以「存活最久的雙面貓」打入健力士世界紀錄。