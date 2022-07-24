冷血！女子獸醫診所門外棄養病危貓　護士發現救一命　網民促追究

養寵物是一輩子的責任！網上流傳相片，有網民指1名貓主上周二（19日）疑將1隻病危寵物貓放於袋內，棄於元朗一獸醫診所的門外，幸好護士及時發現，救回貓貓一命。事件曝光後引來關注，不少愛貓網民直斥涉事貓主冷血，又認為診所應追究，如嘗試查晶片及閉路電視片段等，「一定要追究到底！」。



有網民指1名貓主上周二（19日）疑將1隻病危寵物貓放於袋內，棄於元朗一獸醫診所的門外，幸好護士及時發現，救回貓貓一命。（fb「天下貓貓一樣貓」圖片）

有網民日前於不同動物群組發文，指上周二（19日）中午12時許，1名女子將1個手挽袋放在獸醫診所的門外便不顧而去。診所護士發現不妥，及時到門口查看，發現袋內竟有1隻病危橘貓，「貓貓當時情況好差，因為膀胱阻塞屙唔到尿，完全呼吸困難，要立刻做手術」，幸好經治理後，貓貓情況穩定。

有份照顧貓貓的護士大感憤怒，直指貓貓「差少少就曬死」，狠批貓主不負責任，因此公開相關閉路電視截圖，希望認識貓主的人能夠提供資料，「如果大家有喺元朗見過呢個女人，請通知姑娘」。

有份照顧貓貓的護士大感憤怒，直指貓貓「差少少就曬死」，狠批貓主不負責任。（fb「天下貓貓一樣貓」圖片）

帖文一出即引來愛貓之人關注，不少網民直斥貓主冷血，「如果咁冇責任心，當初就唔好養」、「天時暑熱要將貓貓放喺街度，仲要放入袋裏面，唔病死都焗死，點解可以對自己養咗咁多年嘅寵物咁殘忍？」、「這樣的人會有報應」。亦有人認為獸醫診所不應姑息貓主，建議從不同途徑了解貓主身份並追究事件，「貓貓好少入晶片，不過附近CCTV可能會影到，追究到底」。