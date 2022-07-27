酷熱天氣丨打工仔穿裇衫流汗　大叔同事斷言：你呢世都做唔到高層

夏天還要着長袖衣物，出汗是常事。有網民日前發文，稱他一向大汗，平日上班只穿背心內衣及裇衫就已經大汗淋漓。近日他和同事食飯，只是在太陽下走了半條街，就已經全身濕透。1名較年長的同事見此情景，竟對他說「你呢世都做唔到高層㗎喇」，樓主得知原因後十分懊惱。



樓主在討論區表示自己一向大汗，只是穿背心內衣及裇衫就已經大汗淋漓，想不到因此被大叔同事批評「連着裇衫都流汗，你呢世都做唔到高層㗎喇！」。（《心靈的聲音》劇照）

該名網民在香港討論區發文，稱平時「着住件裇衫加背心打底喺太陽底行一陣就已經流晒汗」。近日他與同事一起外出用膳，只是行了半條街，他的裇衫就已經被汗浸得濕透，這時1名較年長的同事竟然語重心長地「提點」他，「同部門個阿叔走嚟同我講：連着裇衫都流汗，你呢世都做唔到高層㗎喇！」。

原來公司高層每日都穿整套西裝上班，但仍然乾爽整潔，而樓主尚未着西裝外套就已經全身濕透，因此大叔同事認為他不具備做高層的資格。他又認為大叔同事可能也是說給他自己聽，因為大叔同事的背部已濕透。樓主表示如果要他像高層般穿整套西裝，大概踏出家門就已經揮汗如雨，「唔通做高層嘅其中一個條件要包埋夏天着西裝唔會變水人？」

樓主被大叔同事指不具備做高層的條件，令他懊惱不已。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都有同感，表示不能理解在街上見到的「西裝友」怎樣抵擋高溫。有人就指高層的工作內容與下屬不同，例如未必需要外出「跑數」，及收入更豐厚就可以買更多降溫商品，「高層私家車出入，唔慌會喺太陽底下行多步，所以唔出汗」、「高層唔使做，淨係坐喺度嘆冷氣」、「人哋揾得多，日日用啲咩退熱貼、冰感衫，梗係唔出汗啦」。

有人就覺得大叔同事只是一句戲言，但樓主卻太執着這些玩笑話，「阿叔幽默一下大家搞笑啫」、「做高層唔會因為人哋一句嘢就上網問」、「你理得人講咩，做好自己咪得」。