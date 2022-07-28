渣男偷食女友幼稚園同事　想正印墮胎同小三一齊　網民：垃圾人渣

渣男渣出新境界！有25歲港男於討論區發文表示，他早前搭上初戀女友的幼稚園女同事，女友揭發此事後稱懷上了他的孩子，要求他與女同事斷聯，並選擇原諒，他口頭答應但仍暗地交往，女友又再發現後，「激到暈咗，好彩BB無事」。樓主後來還做了1件「渣到無人有」的事，就是要求女友墮胎，他會負責費用，但最後選擇與女同事在一起。帖文引起熱議，網民紛紛怒斥樓主「好X街，一腳踏兩船」、「祝你哋點一齊將來都點分手，因為個女仔一定有鋪搶人嘢嘅癮，你亦都有鋪貪新鮮感嘅癮」。



有25歲港男於討論區發文表示，他早前搭上初戀女友的幼稚園女同事，女友揭發此事後稱懷上了他的孩子，但他要求女友墮胎，並選擇與小三在一起。（《無法抗拒的他》劇照）

該名港男於Dcard討論區以「女朋友有BB，但我唔想結婚」為題發文表示，他與女友同齡，兩人都是大學畢業，他現職資訊科技（IT）顧問，月薪3萬多，女友則是幼稚園教師，月薪2萬多。

他於帖文憶述與女友同事「A」相識的經過，指出平日不時會到女友任職的幼稚園接下班，由於女友的下班時間是晚上7時，要等所有學生放學後才可以走，所以有時他會與女友的同事「A」聊天解悶，由於「A」沒有男友，有次聊天時兩人交換了聯絡方式，自此「愈傾愈曖昧」。

他續說，幼稚園教師周六也要上半天班，有次「A」於周六請假約他出來吃飯，吃完後就去海濱散步，「A向我表白，咁我哋就有kiss，咁去咗A屋企，咁就有搞埋嘢」，其後女友「見我唔對路」，檢查手機後揭發事件，於是女友稱懷上了孩子，要求他與「A」斷聯，他口頭答應但仍暗地交往。

他明言，「曾經有諗過，如果女朋友冇咗個BB，我就唔使負責任，我就唔使結婚，咁諗好似好X街」，而解決方法是要求女友墮胎，他則與女友同事一起。

樓主表示，「曾經有諗過，如果女朋友冇咗個BB，我就唔使負責任，我就唔使結婚，咁諗好似好X街」。（《無法抗拒的他》劇照）

網民留言大罵樓主「笑死，仲夠膽sd上嚟俾人X」、「解決方法：捉樓主閹咗佢」、「其實你未X玩夠真係冇問題，大可以單身慢慢玩飽佢，點解要拍住拖咁玩？」、「個男仔好賤，但個A仲賤，明知人哋有男朋友都要咁樣」、「點解原po呢啲垃圾人渣先會有女，正正常常唔花心唔亂搞嘅男仔反而冇女朋友，咩世界？」、「小心地滑，睇死你第時俾人帽翻」、「你條X街唔配有後代」。

樓主後來回覆網民指出，女友想與他結婚，他其實也有點想，因與女友拍了很多年拖，又對他不錯，「但我而家都幾鍾意A」、「因為未玩過，想試多啲唔同女仔」，又說「我會對佢哋負責，但希望我女朋友可以隻眼開隻眼閉，因為我真係未玩夠」。最後他選擇與「A」在一起後，表示會在女友墮胎復原期間好好照顧對方，「等佢出咗院先講分手」、「其實我都唔忍心落佢，心點都痛，但無能力養」。

對於有網民表示「放心，A呢啲人都好快畀帽你」，樓主回覆說「同返我而家嘅女朋友一起，飛咗A佢，咁咪得」。