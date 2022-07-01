【最強復仇】被渣男友嫌醜分手　少女發奮學扮靚　驚變索爆模特兒

國外一名20歲正妹拍片自爆過去黑歷史。



學生時期的她因為被男友嫌外表不夠漂亮慘被分手，沒想到後來學會化妝打扮不但變美，如今還是一名性感辣模，超勵志故事獲得百萬網友大讚。

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女子金（Kim）時常在TikTok與Instagram上分享美照，外表看起來美艷又性感的她近來拍片自爆，學生時期竟然曾是一名普妹，男友因為覺得自己可以找到比她更正的女友，殘酷提出分手， 然而醜小鴨現在變成天鵝，她大方分享自己現在自信的模樣。

影片獲得120萬網友點閱，女子驚人轉變讓許多網友大讚，「你現在好美，太驚人了」、「讓自己變美就是最好的報復」、「你以前也很美，是你男朋友沒眼光」、「是他配不上你，你一直都很漂亮」 。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】