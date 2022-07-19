最令人火滾用餐經驗係？網民意外一致表示：遲過我嚟但先出餐！

去餐廳消費時，遇到什麼事會最讓你生氣？



一位台灣網友便分享了一次在早餐店買外賣的經歷。他遇到的事情聽起來未必是最過份，但想不到貼文曝光後卻引起大批網民共鳴，紛紛留言狠批店家這種操作是最讓人討厭的。

你又有沒有遇過類似事情？點圖放大看原文及網民的超熱烈討論▼▼▼

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「不是說好等你1分鐘？一進去早餐店，就說我要4個小飯糰，之後我就去拿其它餐點。做飯糰的大姐說等她1分鐘就開始做，結果過1分鐘後，來了1個新客人，說他要1個35元（台幣）飯糰，飯糰大姐也才開始做飯糰，結果看到是先做1個飯糰給他！」

「看到的當下我大聲說我4個飯糰不要了，其他先結帳！老闆娘說飯糰大姐有說叫我等1分鐘，但重點是為什麼不是先做我的？反而先做給後來到的人？就因為他只點1個飯糰？」

貼文意外引起超熱烈討論，不少人都表示有類似經驗。「我先來的點了蛋餅跟蘿蔔糕，後面來了4個客人也點了一輪，結果我等了20分，後面4個客人餐點都來了，我的還沒來，氣的當場想走人，老闆娘道歉後我又等了10分鐘，心裡想著以後打死都不會來了。」「有遇過白目店員忙完前一位客人，直接問後面的客人要點什麼，我明明站在第二位。我就直接跟店員講我先來的，還沒點。（現場也才三位客人，也按照順序排）」「如果有點其他還在製作，下一位只點一樣，不問覺得倒還好，但若東西都到齊只欠這飯糰卻莫名沒問直接讓下一位而多等就不公平。」

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「我之前點一個蛋餅，店員問我要加醬油嗎？我說不要，我只是去拿一個包子，她竟當我的面把蛋餅給另外一個人，說他先來的，然後再做一個蛋餅。」「我曾經點了一個便當後，他們說稍等，我坐在所有店員面前等了30分鐘以上，結果他們說忘記做，態度還超差，我快氣死。」「這樣真的很不好，先來後到順序總是要搞清楚才好，不然客人都在那邊等就好了！像這樣我也會直接說不要飯糰了！」「這種沒菜單又不排隊又有人情味的，通常都這樣子，之前也是在這種傳統早餐店點了玉米蛋餅2份，被插隊就算了，2份玉米蛋餅等了快20分，我前面先到跟後到的都點原味蛋餅 ，前後已經拿到餐點5、6個了，我還在等，以後不會再去買了。」

「我也討厭這樣，我是遇到早餐店的阿姨說等一下問了再點。好吧等著被問。結果過一下子有熟客來了直接問熟客要吃什麼。直接走人不買了。」「我也常常遇到類似的狀況，很久之前有一次去買午餐，我明明站在攤子前排隊等著買，結果老闆娘無視我，直接幫後面來的不排隊的人夾菜，然後我就說了一句我先來的耶，說完我就不買了直接走人，這家店我就從此再也沒去買過。最近有一次買咖啡也是這樣，我也是站在櫃台前排隊，等著前一個人買完，然後插進來一個歐巴桑，邊挑選邊跟櫃台店員聊天，結果她就直接先幫她結帳。我站在那裡就像透明人一樣，於是我就不買了直接走了，難道是我太渺小看不到我嗎 ？明明就那麼大隻站在那看不到？」

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「遇過相同情況＋1，我叫了4個碗糕外帶，結果後面來了兩組人要內用，居然先做給他們！」「這種狀況真的很討厭！」「最討厭店員跟顧客很熟那一種的，用喊的都不用排隊。」「要是我，我也不爽，直接問他為什麼先給他？」「上次我也有遇到，我點了很多，來了一個家長帶小孩上課，店家主動跟我說對方很急，把吐司先給他，結果又忘記做，還好結帳沒算到，等到煎台趕著做好，已經燒焦了，喊著是我的餐點，我頭也不回的走了！超爽！」

但也有人覺得可以體諒：「這種事有些人受的了，有些人等不了。其實一分鐘而已，先給別人我自己是沒差，如果是一直先給別人，我就爆發了。」「說不定那個是比你先來，點了然後先去別處一些再過來的，可以問老闆看看啊！早餐店做飯糰速度都挺快的，單一事件我是不會介意的。如果發生兩三次以上才會表達抗議，或再也不去。」

還有人分享：「我是自營者，我也都以誰先來的順序出餐，除非前面的客人說要讓一個給後面客人，才會做後面客人的。這是一個尊重不尊重的問題，店家如果有詢問前面客人，客人同意，就不會做成客人心情不好。」「我碰到過一直跟人聊天，不幫我做早餐的，我直接罵她，你是到底要不要做啦？阿姨還說你沒看我在講話嗎……」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】