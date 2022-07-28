長新冠｜英婦疫後9個月仍有嚴重疲倦頭痛　竟靠$1900儀器快速康復

患上新冠肺炎康復速度因人而異，但有些人卻受到長新冠的後遺症困擾。英國一名三孩之母，9個月前中招染上新冠肺炎，但她卻受到長新冠的折磨，失去體力及頭痛劇烈到一起床便想吐，簡單的日常活動也不能進行，令她感到十分痛苦，在身心跌落谷底之時，幸而獲朋友介紹購入一部價值200英磅（約1,900港元）的儀器後，奇蹟地康復起來。



愛麗絲（Alice Smellie）在去年11月中染上新冠肺炎，之後一直被長新冠後遺症困擾。（示意圖，非當事人／GettyImage）

居於英國的3子之母愛麗絲（Alice Smellie）在去年11月中染上新冠肺炎，一向熱愛運動及生活忙碌的她，染疫後正常生活完全被打斷。她指自己某日接送孩子回家後，感到自己如骨牌般倒下，並須送院治療，而醫生檢查後指她的心跳及血壓正常，但嚴重的疲倦感卻無法消除，還伴隨劇烈的頭痛，一起床便想吐，感覺自己「快要死了」。由於一直找不到方法處理，連月來艱苦承受着這些長新冠症狀。

她連煮晚餐及照顧孩子等日常活動也沒體力進行，身心受到重大打擊，心情跌落谷底。幸好早前有朋友介紹她，可試用本是用來治療受傷賽馬的儀器「Arc4Health」。這個價值200英磅、如電視搖控器般大小的儀器，綁在患者的手臂或腿上，開啟後會發出微弱電流。有研究指微弱電流有助修復體內組織，改善關節及肌肉疼痛。

愛麗絲用本來治療受傷賽馬的儀器「Arc4Health」，5天後長新冠的症狀大減得以康復。（網上圖片）

愛麗絲使用5天後，感到頭痛及疲倦感減退不少，還可以替家人煮晚餐，並行山及跑步，精力恢復過來，生活如常，令她為自己能痊癒感到興奮不已。

而一名關注新冠病毒和女性健康的醫生提娜（Tina Peers），曾向4名受長新冠困擾的病人使用「Arc4Health」設備，發現他們的症狀有明顯改善，「有人幾天就有效，有些則需要數周時間」，整體而言80%的症狀在6周內得以改善。