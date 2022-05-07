確診新冠肺炎點算好？中醫網紅「77老大」教6個自救方法+飲食建議

近來台灣疫情嚴峻，確診者高居不下，中醫出身的百萬網紅「77老大」則分享自救6招，幫助確診者能快速康復，並降低後遺症發生的機率。



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77老大表示，最近有朋友確診，他則分享6招，對方大概4~5天就恢復正常，目前狀況一切良好。對此，他近日也拍片與網友分享6招，分別是「飲食」、「清冠1號」、「喝水」、「放鬆心情」、「穴道按摩」、「運動和曬太陽」。

77老大表示，若確診後在飲食方面，他則建議別攝取刺激性食物、少量多餐，也可將白米飯換成「米＋薏仁煮成的米湯」更容易消化。此外，要多補充保濕補水的食物，例如山藥、雪耳、豆漿、杏仁、水梨、蜂蜜、蓮藕、蓮子等等，有助漸少後遺症發生。

對於台灣所推崇的「清冠1號」，77老大則認為感染後屬於輕症或無症狀患者可以使用，有助於阻止病毒入侵複製、調控身體的發炎反應、減少痊癒後的後遺症等等。不過，他也強調確診後不一定要使用「清冠1號」，其他藥材也都有清熱抗病毒的效果。

此外，77老大也呼籲確診後要多喝水，才能避免發燒導致的脫水、降低體內病毒的濃度與降低副作用。他也分享可以在水中加「玉竹＋麥冬」，效果會更好；若出現拉肚子的情況，則需要喝運動飲料補充電解質。「穴道按摩」部分則可按「列缺穴」、「風池穴」、「曲池穴」，每天早午按5分鐘，可見減緩症狀、幫助快速恢復。

最後，77老大也建議要多運動、曬太陽，在家隔離也可以來回走動，有助於提高代謝、排掉體內廢物；而多曬太陽也有助維生素D產生，以增加身體防禦力，減少變成重症的機率。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】