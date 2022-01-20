新冠疫苗｜女歌手混打第3針「集齊7大副作用」打完8小時後極痛苦

【疫苗副作用／第3針】台灣疫情升溫，當地中央流行疫情指揮中心放寬第3劑接種資格，重啟1922公費疫苗預約平台，提供18歲以上且完整接種2劑疫苗滿12週的民，預約施打追加劑。從台灣歌唱節目《超級星光大道》發跡的女歌手黃美珍，18號上午混打第3劑莫德納，起初絲毫沒有不適，結果8小時後竟出現7種不同的副作用，令她痛苦不已。



【圖輯】點圖放大看女歌手「混打第3針」驚見的7大新冠疫苗副作用👇👇👇

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黃美珍中午11時30分左右透露，第3劑莫德納打下去完全沒感覺，還猜想是否因為平時有針灸的習慣，所以身體尚能承受，不料晚間再度報告狀況，「感覺要發燒、昏睡、頭痛、想吐、呼吸有一點不順，身體偶爾像有電療的感覺，然後手超痛。」

對此，網友留言關心，也分享自己的經驗，「第三針在十二小時後發作，平安」、「我昨天打，今天整個反應出來，全身痠痛，發燒，想睡覺，很不舒服」、「第一第二劑AZ沒有狀況，第三劑莫德納有狀況，手臂紅腫疼痛，每個人狀況不同」、「我打沒感覺，照常上班」、「多喝水和吃維他命C的水果和電解水，多休息」。

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