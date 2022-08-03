網傳50%女生不知道自己曾懷孕「以為月經原來是流產」醫生教點分

有性生活的女生，如果沒有準備好要寶寶，那麼就應該做好安全措施保護自己也不將無辜的小生命捲入，同時男生們如果愛你的另一半也要做好這一點。



根據一名婦科兼博主──柳醫生的分享，有大約50%的女生曾經懷孕卻不自知，最後以為是來月經實際上是生化妊娠，也稱亞臨床流產。

【圖輯】以為月經原來是流產！50%女生不知道自己曾懷孕？醫生你教點樣分（點圖放大了解👇👇👇）

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為什麼說許多女生懷孕了到「流產」後都不自知呢？這類型生化妊娠其實是男女發生性行為後，卵子和精子結合但是最後因數宮條件不佳或是種種複雜的原因沒有在子宮中成功著床。然後這些沒有著床的受精卵將會隨著每個月的月經來潮排出體外。生化妊娠的特徵與每月的月經沒有差別，整個過程維持3到7天。

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一般流產對女性身體傷害非常大，需要在流產後進行小月子修養調理，那麼生化妊娠是否也一樣要進行相應的調理呢？這名婦科博主解釋說，這樣的生化妊娠其實不會對女性身體造成傷害。她還分享表示，如果要避免生化妊娠的機率夫妻二人婚前必須先做個婚前檢查，排除不良妊娠的風險。

見這名婦科博主的分享，不少女生搞笑說自己肯定沒在這個50%內，因為連男朋友都沒有。

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