台網瘋傳啦啦隊女神林襄性感應援片　著貼身純白恤衫跳到香汗淋漓

台灣中華職棒樂天桃猿於月中時舉辦「上班族趴」，所有啦啦隊成員都換上白襯衫、黑短裙、腳踩高跟鞋跳舞應援。其中人氣成員林襄在場上賣力熱舞，因為動作太大，胸前的扣子險些爆開，傲人上圍呼之欲出，有歌迷將林襄片段上傳至YouTube，目前影片發布14天就吸引198萬人觀看，許多網友秒噴鼻血，直呼「晃到頭暈」。



有「爆乳版黃捷」的封號的人氣啦啦隊成員林襄擁有甜美外型、E級傲人雪乳，深受粉絲喜愛，在IG上有124萬人追蹤。日前她參加樂天桃猿所舉辦的「上班族趴」，穿上貼身白襯衫的她，姣好身材盡顯出來，渾圓北半球隨著舞步晃動，讓現場球迷視線聚焦，其中一位球迷還將林襄應援的片段上傳到YouTube，8分半的影片可見林襄賣力的熱舞，還因為跳太大力，胸前衣服險些爆開。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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球迷上傳的影片中，林襄頂著炎熱天氣奮力應援，結果似乎跳太用力，胸前扣子相當緊繃，險些爆開，渾圓美乳若隱若現，讓網友看得血脈賁張，紛紛留言直呼：「這段跳舞畫面，值得你錯過三支全壘打（誤）XD」、「長輩好暈～就沒停過」、「看著那晃動!! 默默的沒有快轉就看完了」、「從來不看棒球的我，棒球瞬間變成我最喜歡的運動了」。

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