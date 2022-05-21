林襄專訪罕有回應整容傳聞及網民負評　搶先曝光最新寫真性感內頁

24歲的台灣「樂天桃猿啦啦隊」成員林襄，靠著甜美的顏值與驚人的身材，目前IG追蹤數已突破百萬。近期她也即將發行第2本寫真書《與你襄愛》，全新寫真書中不少內部全空，曬出南半球在戶外拍攝的照片，更有在浴室全裸，僅用蓮蓬頭遮住胸前害羞點的火辣照片，挑戰尺度極限。



林襄接受台媒《TVBS新聞網》專訪時提到，寫真書中有許多上身內部全空，在戶外拍攝的照片，有大面積裸背僅穿純白透膚長裙，也有極短上衣秀出渾圓南半球的照片，林襄透露，當時其實是在清晨拍攝，攝影師是經紀人，所以完全沒有任何感覺，只想趕快拍完進行下一個拍攝：「我是拍完後看到照片，才想起來那時候我是內部全裸只貼胸貼就走在戶外」。

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而在爆紅之後，林襄坦言自己經常在路上被認出，但粉絲都很有禮貌，會害羞的私訊她詢問：「之後再遇到可以合照嗎？」讓她哭笑不得。林襄表示，自己面對每位粉絲的私訊都會回復，有時候正在忙碌中還會用語音回覆對方。但即使如此還是會收到不少負面的留言，但林襄現在已看淡：「有人會特地來我的照片下方留言嫌棄，但她都特地搜尋、點開我的照片，代表她對我還是有一點愛的成分在吧！」至於有不少人在討論她臉部動刀的傳言，她雲淡風輕的笑說：「都是真的！沒有的事就沒有！覺得也不用多做甚麼回應。」

林襄坦言，自己過去面對負面的評論其實會難過很久，最長的達3個月，現在可能會在當下很生氣，但3分鐘就會看開。她表示，自己曾經也經歷過懷疑自己的階段：「有段時間我對自己很沒自信，會懷疑自己是不是不夠好，那時候我真的會想放棄。」至於在這段過程中最受挫的事情為何？林襄笑說：「那時候很多人說我不適合跳舞，其實我很受傷，所以我就一邊很難過，然後一邊又覺得，我可能真的需要把這個部分增強，所以就也是花了很多時間在訓練跳舞。」

曾經，那個出現在反骨男孩影片中，依偎在孫生左右的女孩，現在成為了啦啦隊員中閃耀著光芒的未來之星，被問到全新寫真書中有大尺度的照片，家人是否會有意見？林襄笑說，自己一直以來都是個很幸福的人，父母完全支持她做的決定，甚至有時候還會給意見：「我媽以前還說，妳身材這麼好，要不要去拍寫真書那一類的，然後我爸現在也會有很多客戶私下問他：『林襄是你女兒唷！』他好像還滿驕傲的就是了！」

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