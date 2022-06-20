啦啦隊女神林襄14秒浴衣短片瘋傳　網民不停重溫「跌膊」性感一刻

台灣啦啦隊女神林襄擁有甜美顏值與火辣身材，在IG上累積了超過百萬的粉絲。近日她在抖音平台上傳一支穿著浴衣泡湯的影片，正當她準備隨著音樂擺動時，浴衣右側卻疑似太過寬鬆滑落，讓上百萬網友看呆了。



影片只有短短14秒，片中林襄穿著浴衣將頭髮盤成包頭造型，隨著音樂對著鏡頭擺動，但疑似因為浴衣太過寬鬆，右側整個滑落，但林襄臨危不亂，趕緊拉起衣服，繼續對著鏡頭甜笑，不過那美妙的一秒鐘，卻讓網友嘆為觀止。

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而影片曝光後，短短不到3天，就累積超過140萬人觀看，網友們紛紛留言，「睡不著的影片」、「真的很襄，我好喜歡」、「我看了兩個多小時」、「蘋果紅臉頰好可愛」。

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