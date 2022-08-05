農曆七月│女上司神色凝重召開會　推銷貴價擋煞鏈：普通人買唔到

【農曆七月／盂蘭節／鬼節／迷信／風水陣／擋煞鏈】「有好嘢唔自己收埋，反而狂推銷益街坊？」適逢農曆七月，有打工仔於討論區發文表示，其迷信女上司日前神色凝重地召整個部門的下屬去開會，他原以為有重要事項宣布，沒料到女上司竟然向眾人推銷用來擋煞的法寶鏈，還聲稱「要有高人指點先可以買，普通人買唔到」，每條鏈的售價則高達萬多元。



有打工仔於討論區發文表示，日前女上司召整個部門的下屬去開會，向眾人推銷用來擋煞的法寶鏈，還聲稱有高人指點才可買到，1條售價萬多元。（示意圖／Getty Images）

該名打工仔於香港討論區以「阿姐話佢條鏈幫佢擋咗煞，問我哋要唔要團購買返條傍身」為題發文指出，女上司為人迷信，工作桌上放有風水陣，聲稱可防小人，試過被人弄亂風水陣後，立即做什麼也不順利。

樓主表示，日前女上司一回到公司就召整個部門的下屬去開會，他「以為有咩咁緊要」，沒想到女上司稱早上出門前她的法寶鏈斷掉，深信是法寶鏈幫她擋了煞而犧牲。他形容女上司「講到似層層咁」，有女同事居然相信女上司所說，「話呢排好黑仔，如果戴咗真係有用嘅話，唔介意畀錢買」。

女上司向下屬稱，今年農曆七月很不吉利，一定要有法寶鏈，若大家有興趣可團購傍身。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

女上司聲稱，這條法寶鏈須有高人指點才可購買，普通人是買不到，「所以一條要皮幾嘢」，又說今年農曆七月很不吉利，一定要有法寶鏈，若大家有興趣可團購傍身。樓主說，雖然他也覺得今年農曆七月「好猛」，「夜少少返屋企就覺得周身唔聚財」，但他不捨得用萬多元買1條鏈，質疑女上司「係咪想搵同事笨」，直言「我寧願唔出夜街早啲返屋企算啦」。

網民一面倒勸籲勿迷信，「唔好咁迷信」、「問下佢仲有冇貴啲嘅，幾萬一條都得，就係戴咗之後佢會消失，因為每日見到你呃神騙鬼已夠邪」、「高人指點定膠人老點」、「咁堅就唔使搞團購平俾你啦，日日排晒隊都做唔切吧」、「公司都有騙途（騙徒）」、「唔好傻啦，皮幾嘢買個袋唔好？」。