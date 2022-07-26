新同事靠關係入職　日日hea做累街坊但上司偏幫　網民建議咁對付

我要抱怨一下，文有一點長，我那個來好久的新同事！



文：吳姓網友（發表於爆怨公社）

他是我們課長的鄰居，算是靠關係進來的！我們是開著夾式堆高機，夾著原紙工作的一群司機！

那位新同事這兩星期由我來教，可是我很不喜歡他的工作態度！例如請他掃個牆邊蜘蛛網，如果我需要1~2小時，他就需要4~6小時！

我和另外兩位同事，常常在幫他擦屁股！

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他常常都是一些小細節沒注意，就有可能會變成嚴重的工安意外！例如夾著原紙的時候，只有夾三分之一，當堆高機在移動時後，就常看到原紙掉下來，滾動或者是倒下，一個原紙重量都是幾百公斤到一兩公噸，如果一不注意旁邊有人，就可能是斷手斷腳，甚至是斷命！

我常常在跟他說，你哪裡沒做好，可以再改進一下，哪裡該怎麼做，都沒有罵過他，而且我都會把前因後果跟他說， 他哪裡沒做好，會變成怎麼樣。上星期結果我怒了，然後我們課長認為只是小誤會！感覺就是要留下他就對了！

我：「我跟你說件事，我不管你上班想做什麼！想幹什麼！但我希望你會做好自已的工作！」新同事大聲咆嘯：「我說我來不及，我下班再去弄不行嘛？你是聽不懂嘛？」我：「可是你有空就可以先去處理呀！為什麼要等下班呢？」新同事大聲咆嘯：「我就來不及呀！下班再用不行嘛？你是不知道我來不及嘛？」

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我：「你有時間去抽煙，去跟人家聊天，去幫別單位的丟紙管和廢紙，那能不能先把自已的工作先做好？（例如：他退回去倉庫的紙，常常放在路中間，其它同事要疊紙或是夾紙，就要先把他放路中間的紙移好疊好，然後再做自已的工作！）新同事爆大聲咆嘯：「我就是來不及呀！你是看不到嘛？」（然後就跑了！）

然後我也不想理他，繼續我的工作，結果他又來了，這次又把原紙放路上偏旁邊一點 ，整個擋住我疊原紙的路線！我這次就請副課長跟他說，而且也拍了照給副課長，然後副課長就去跟他說，結果他就跑來罵我，說我是小鼻子小眼晴小肚雞腸，愛告狀的小人！我好無言！我好心教你，要被新同事這樣罵，我請副課長跟他說，就變成愛告狀的小人！

然後課長知道了，就覺得只是小誤會，跟他說了幾句，如果他有更好的方法，就照他的，如果沒有好方法，就聽我教他的。結果課長不在，馬上又跑來說我，要給我好看，叫我要小心點！結果跟新同事說過要去做的事，也都沒做，繼續跟人家聊天，繼續幫別單位做事！（備註：我們工作要配合現場生產線，速度很快，有時間限制！）

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我們其實都會互相幫忙，可是常常一直在幫新同事擦屁股，跟他說他哪裡沒做好，就要被他回罵！如果是你們有這樣的同事，你們會怎樣處理？

網民紛紛留言：「嗯，他是不是恐嚇你？」「要你好看有沒有錄到，告他。」「我懂你會不爽，但職場教戰守則就是：當沒看見。」「新員工進來適應期應該有限制吧，等限制到了，他還是這樣我行我素，就出手吧。」「十幾年的職場經驗能給你的唯一建議，就是獨善其身。」「還好啦，你還沒遇過，第一天上班就罵你，說他拜ＸＸＸＸ（神仙），第三天就打人的。」

也有人建議這樣對付：「有關工作安全，建議做好錄音或錄影保護自己，並紀錄下日期時間、教育地點，一周或二周工作方式及態度沒改善，向上回報（回報能採書面或EMAIL最好），以免揹上黑鍋。」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】