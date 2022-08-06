幸運？誤收4600萬花光　日男道歉遇強風吹髮變網紅　貴人代還錢

銀行戶口突然收到巨款，是幸運嗎？錢花掉了卻被政府追收款項，是不幸吧？這位日本男子，短短4個月內經歷了人生的高山低谷，最終卻被網民封為「幸運男」，因為連風都在幫助他！

日本24歲男子田口翔於今年4日因當地政府人員出錯，誤將4630萬日圓（約270萬港元）疫情紓困金存進他的戶口，讓他短暫成為千萬富翁，而他擅自將巨款全額花在網上賭博，最終被捕。正當以為他耗盡運氣時，政府透過法律途徑收回九成款項，餘下一成竟有「博宣傳」的YouTuber自願出錢代還，甚至肯支付保釋金。當一頭長髮的田口翔離開收押所時，向在場人士鞠躬表示歉意，這時一陣風將他的長髮吹起，把他整個臉容都遮住，令在場記者難以拍攝，場面怪異而在網上瘋傳，網民笑言「運氣爆棚，一陣強風為他遮羞」。而田口翔則接受YouTuber訪問及開設Twitter帳戶，以網紅身份重新出發。網民認為他的人生因為突如其來的巨款而被打亂，現時的結果已算非常幸運。



田口翔拒絕錢，甚至11日內將所有款項花在網路賭場上，於是阿武町公所展開民事訴訟，並對公眾公開其全名，警方甚至以電腦欺詐、不當得利等罪名將他逮捕。（ANN影片截圖）

誤發巨額紓困金

事源今年4月，日本山口縣阿武町公所向當地463戶窮困家庭發放紓困金，每戶10萬日元（約6萬港元），合共4630萬日元（ 約270萬港元 ），惟轉帳過程出錯，誤將巨款轉到24歲青年田口翔的銀行戶口內。阿武町公所員工發現出錯，於是聯絡田口還錢，但田口不但拒絕，而且在11天內將所有款項花在網路賭場上，當中九成巨款用作線上賭場費用，透過3間结算代辦商支付，剩下一成的則透過簽帳方式付款，阿武町公所向田口展開民事訴訟，並對公眾公開其全名，警方甚至以電腦欺詐、不當得利等罪名將他逮捕。

律師成功追回九成款項

阿武町公所委託律師處理追款事宜，律師祭出奇招，以發現田口一直欠稅為由，以徵收稅金為名扣押3間结算代辦商寄的帳戶，有關公司為免惹上麻煩，索性將錢退回，讓阿武町公所順利收回九成紓困金，但尚有約340萬日圓（約20萬港元）欠款以其他方式花掉而未能追回。

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YouTuber出手代還餘款

為了歸還餘下欠款，田口委託的律師向一名YouTuber Hikaru（ヒカル）求助，這是擁有470萬追隨者的YouTube頻道，認為幫助田口不但可以製造話題，達到廣告效果，而且亦同情田口的遭遇，覺得他因這筆巨款而被捕亦很慘情，故答應代還餘下款項之餘，甚至肯為田口支付250萬日元（約14.5萬港元）保釋金。

YouTuber Hikaru（右）為田口翔支付餘下一成紓困金和保釋金。（ANN影片截圖）

強風吹髮遮臉

田口非常幸運能還到為他解困的貴人，而當日他從拘留所離開時，原本長髮貼貼服服，能看到他的上半臉，但當他踏出拘留所之際，現場即時刮起一陣大風，不論是他鞠躬道歉或步行離開，整個臉容都被長髮遮掩，增加記者拍攝困難，強風「神助攻」一幕在網上瘋傳，令網民笑言田口繼續「運氣爆棚」、「這也為免太有喜感了吧，他留的長髮就是為了這一天做準備的」和「強風為他遮羞」。

離開拘留所後，Hikaru立即進行直播訪問田口，影片短短4天已錄得逾400萬點擊，大大地賺了一波流量。（影片截圖）

承諾認真工作賺錢還債

離開拘留所後，Hikaru立即進行直播訪問田口，影片短短4天已錄得逾400萬點擊，大大地賺了一波流量。田口在片中向公眾道歉，強調不會再發生相同事，影片令他在網上爆紅，不少網民直言會支持他，希望知道他未來生活如何。

田口翔開設Twitter帳戶說明日後動向，計劃在Hikaru投資的餐飲店工作，承諾賺錢還債。（田口翔Twitter截圖）

田口其後開設Twitter帳戶說交代明日動向，並計劃在Hikaru投資的餐飲店工作，承諾賺錢還債，頭像更是是剷青髮型的模樣，看來是展示重過新生的決心。