日本最正混血模特藤田妮可自爆曾窮到「住凶宅」　今花2億円買樓

現年24歲的日本女模特兒藤田妮可（藤田ニコル）是日本時尚雜誌《ViVi》的專屬模特兒，她擁有俄羅斯、波蘭及日本血統等多國混血，也因此是不少品牌、電視節目爭相訪問的女星。



最近她大手筆買下位在東京市值2億日圓的3層獨棟豪宅送給媽媽。

接受訪問後才知道，原來她從小家境清寒，甚至還住進兇宅過，但因為太窮了，就算遇到鬼也不能搬家，相當辛苦。

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據日媒《女性自身》報道，藤田妮可因為不知道未來會發生什麼事，所以決定要好好把握當下時光，已經買了一棟房子送給家人。

她坦言因為因為俄羅斯和紐西蘭混血兒父親出軌，所以從小就是由母親拉拔她跟弟弟成長。長大之後也跟著母親回到日本生活。

「我們3人住在埼玉的便宜公寓裡，媽媽不只白天工作，晚上也去酒吧打工，幾乎都不在家裡。」

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9歲那年她們還租到鬼屋，前屋主在浴室過世。某次她洗臉看到後面有東西飄過，嚇得一家人趕快找人來除靈，但礙於錢只好繼續住。也讓藤田妮可下定決心一定要給家人過上好生活。

目前的她活耀於雜誌跟電視圈，就有房仲業者透露，藤田妮可購入一間獨棟3層樓豪宅，土地1.3億日圓，房子將近7000萬日圓。然而藤田妮可也像是拼命三郎，不僅有本業模特兒，還有藝人、潮牌代理人、YouTuber等角色。

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