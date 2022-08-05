大10年女同事拒做下屬：後生過我唔得！　老闆1舉動獲網民LIKE爆

「我食鹽多過你食米」，年紀稍長就一定會身處高位？有網民日前發文，指公司新請來的女員工比自己大了10年，原本公司安排她跟自己工作，但對方就以較年長為由拒絕，更無理地要求老闆另設「1人團隊」給她，最終被老闆辭退。有網民留言覺得該女同事能1句惹怒老闆，也算是「人才」，「憑實力失業」；有人就大讚老闆夠果斷，「呢啲人留低都係麻煩」、「我好少讚老細，你老細呢次真係要畀LIKE」。



樓主表示新來的女同事本被安排跟自己工作，但她稱較樓主年長10年，不應在樓主手下工作，隨後更霸氣地要求老闆另設「一人團隊」給她。（《上司實習生》劇照）

樓主在facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司新來了一位女同事，比自己年長了10年，本來老闆安排女同事跟樓主工作，但她就認為樓主比自己年輕，質疑樓主憑什麼可以教她工作，隨後更霸氣地要求老闆另設團隊給她管理，「要老細開條一人team畀佢」，讓她可以自己話事，最終激嬲老闆被即時辭退，「老細請咗佢返歸」。

帖文引來網民熱議，不少人都覺得這位女同事對自己的盲目自信十分可笑，指她作為新員工還指指點點，職場生存技能與年齡成反比，「老咗都唔化」、「一返工就教老細做嘢，肯定炒啦」。

有網民覺得不同職位有不同工作要求，年齡增長不一定具有相應能力。（《上司實習生》劇照）

另外有網民雖然認同年齡愈大，工作經驗可能愈多，但不同職位有不同要求，年齡增長不一定就等於有相應實力，「如果大過老細係咪要畀埋老細佢做」、「以後見工咩都唔使睇，揀最老嗰個就得」、「直情取消退休，愈老愈馨香」。