酒店Staycation慶拍拖周年　男友竟提議邀友人玩3P　港女最後咁做

女性拍拖時要懂得保護自己，若男友提出不合理要求要敢於拒絕！有港女於討論區發文表示，日前訂了酒店房打算與男友「宅度假（Staycation）」慶祝拍拖1周年，怎料當天到達酒店門口時，男友竟提議邀請多名男性友人一起玩，稱「我今日想試下3P呀」。她拒絕荒謬的要求，即場提分手，還說了句大快人心的話，「你兩個變態自己玩屎忽啦，X街」。



有港女於討論區發文表示，男友竟於拍拖1周年紀念日邀請男性友人玩「3P」，她立即怒提分手。（《德魯納酒店》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「同男朋友去staycation， 佢帶多咗條仔上嚟話要3P」為題發文憶述，當時聽到男友說想帶多名朋友一起玩，她感到很震驚，指出「吓，今日係我哋一周年，有咩可能叫朋友？」，男友竟然回答「我今日想試下3P呀」。

她大吃一驚，不滿道「佢完全冇問過我嘅情況下就約咗佢個bro一齊嚟，仲要係因為想3P？係咪傻X咗？」。她即場於酒店門口提出分手，男友的朋友此時到場，她怒斥「你兩個變態自己玩屎忽啦，X街」。她無奈地說「一齊咗成年都唔知佢原來咁變態，完全估唔到自己揀嘅人會係咁X街」。

網民留言表示，「我究竟睇咗啲乜嘢」、「好彩未入房」、「因為佢當你係物品，同叫多個人搭枱差唔多」、「分得好，條仔真係好X街同好唔尊重你，同人share自己女朋友，傻咗？再退一步講，就算開放，都要事先同女朋友傾掂數先，女朋友自願先約，唔願意就算，點會打算先斬後奏」、「仲要拍咗成年，咁佢都收得幾埋，小心佢平時玩開，真心建議樓主快啲去做下檢查」、「究竟呢個世界仲有幾多正常少少嘅愛情價值觀，搵個普通人拍下拖都咁難咩？」。