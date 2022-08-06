教練逼人妻酒店天台笨豬跳　做漏1事丈夫看着妻跌死　判刑終出爐

進行極限運動前最重要是做足安全措施，哈薩克一對夫婦便因教練疏忽，妻子慘在丈夫眼前從高處直墮地面身亡，從此天人永隔。事發時，身為極限教練的男子為了讓客戶體驗笨豬跳的刺激感，即使人妻一直表現害怕及抗拒，仍強逼她從30米高的酒店天台跳下，可是教練卻沒有確無安全繩固定好，人妻一躍而下卻未有反彈回來，而是如跳樓般直接墮地，在旁的丈夫眼睜睜看着妻子墮下重傷，妻子送院後證實不治。涉事教練早前因不符合安全規定被控導致他人死亡，近日被裁定罪名成立，被判入獄4年。



33歲的極限運動男教練亞歷山大疑未有替女客人固定好安全繩，便要女子從30米高天台玩笨豬跳，結果累對方摔死。（影片截圖）

綜合外媒報道，33歲的極限運動男教練亞歷山大（Alexander Muznikas）替女子萊昂季耶娃（Yevgenia Leontyeva）進行極地運動體驗，走到酒店天台進行笨豬跳，萊昂季耶娃的丈夫亦有在場。其間有人從旁用手機拍下過程，影片可見萊昂季耶娃表現抗拒，感到害怕的她不想跳下去，但教練在旁鼓勵「這又不是你第一次跳。」

教練替萊昂季耶娃扣好安全繩後，她戰戰兢兢地踏上天台邊緣，然後一躍而下，可是她並無像預期般彈上來，而是直墮地面，頭部及身體多處骨折，送院搶救最終不治。丈夫在她跳下時大叫「我愛你」，但隨即眼睜睜看着妻子慘死，地面的路人被嚇得大叫。

當地法庭就事件進行審訊，有目擊者指萊昂季耶娃當時很害怕，但亞歷山大對她說：「你又不是第一次這樣做，你知道該怎做，我是不是替你綁好安全繩」，其後便見萊昂季耶娃跳下去，詎料卻發生奪命悲劇。萊昂季耶娃丈夫表示，妻子在他面前摔死，他感到十分難過，認為一切是教練及員工的錯，是教練未有將安全繩固定好釀成事故。