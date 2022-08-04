澳男喪啜「世上最毒魚」竟逃過死劫　睇落激似石頭卻隨時攞你命

澳洲有一名男子到海邊戲水，期間發現一顆怪石頭，因長相奇特怪異，便伸手進海裡撈，發現牠竟是一隻海底最危險、「世上最毒的魚」，驚險與死神擦身而過。



來自澳洲的Juliano Bayd熱愛大海，他上個月在海灘散步時，不小心踩到「一顆石頭」，抬腳看才發現那是某種生物，立刻興奮地伸手逗弄，並且拍TikTok影片詢問「有人知道這是什麼嗎」？

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粉絲立即警告Juliano那是具有劇毒的魚，他上網查詢才知道， 那竟是專家公認「世上最毒的魚」石魚（stonefish）。在影片中，Juliano用手指戳戳毒鮋下巴，臉距離這個危險生物僅幾cm。他坦言，當時根本什麼也不知道，事後想起來，真的覺得自己真的非常幸運。

另外據《每日郵報》報導，2020年，同樣來自澳洲的男子Jeffrey Coleman也曾上傳類似影片到TikTok上，只見當時他至海邊遊玩，漫步期間發現海中有一顆看起來怪怪的石頭，便伸手進海裡撈，只見牠竟然是一條魚，外表卻偽裝成石頭，完全融入周遭的環境，Jeffrey接著表示「這是一條石魚」。

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根據Jeffrey表示，「我幾乎站在牠的身上，唯有頭部才有刺，讓我們撿起來看看」，只見他將手伸到石魚底下，緩緩的將牠撈了起來，近看魚身上的刺凹凸不平，看起來就像是一顆石頭，而鰭肢則呈現紅色，隨後又將牠放回海裡，事後建議民眾千萬不要模仿。

毒鮋因外型像石頭又被暱稱「石頭魚」，其背鰭呈現針狀，上頭佈滿分泌毒液的腺體。如果人類被螫傷，會立刻感受到劇烈疼痛、可能持續數日，其他症狀包括呼吸困難、肌肉麻痺、休克及心臟衰竭，嚴重案例甚至會死亡。在眾多有毒魚類中，其毒液所含的神經毒素最強，因此被認為是世上最毒魚類。

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