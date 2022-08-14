一拍拖獸性大發！日本瘋傳野獸星座排行榜　白羊竟是披著羊皮的狼

感情世界不同星座有不同的表達方式，有人是溫柔草食男，也有人是霸道野獸男。



日本星座專家菊地美香子分享「野獸男星座排行榜」，據說日本男性嫌戀愛麻煩，野獸男瀕臨絕種，快來看看有哪些星座野獸氣場強大。（點圖放大了解👇👇👇）

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第12名／天秤座

天秤男作為12星座中最在乎自己「酷不酷」的男人，「君子風度」就是他的愛情觀。

第11名／處女座

處女男因為太堅持各種細節與計畫，所以很難變成野獸，偶爾女生還會抱怨，「你要是能偶爾當野獸就好了」

第10名／雙魚座

「如果我性慾太強，女生會害怕我吧，那就不好了」。雙魚座太善良了，所以沒辦法變成野獸。

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第9名／水瓶座

水瓶男有動物的本能，但理智比本能強，所以他無法變成野獸。

第8名／巨蟹座

巨蟹男與第一名獅子男完全相反，他是道地草食男，但巨蟹男可也不排斥內心被野獸女征服的慾望。

第7名／天蠍座

天蠍男野獸的程度，即使和山羊男、金牛男一起組團「愛神三兄弟」也不為過。為了掩飾他那不可抗拒的野獸氣質，天蠍男通常會戴著「禁欲系撲克臉」的面具。

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第6名／金牛座

和山羊同屬土向星座，看似好好先生，也是超級野獸男，常常讓女生在床上吃驚地說：「看不出來，你居然是野獸」。

第5名／山羊座

屬於土向星座的山羊男，乍看之下是個老實的直男，其實私底下是悶騷且一臉好色的野獸男。

第4名／人馬座

人馬男很重視性生活，他們認為正式交往前應該要有性關係，因為「這樣比約會交往後才發現性生活不和諧好。」

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第3名／雙子座

「很容易被誤解為性慾的獸性男孩」。雙子座的男人是最了不起的語言魔術師，對於說服女人有出色天賦。雙子座具有天生的花花公子體質，他們沒有惡意，很懂甜言蜜語。而且他們當時是認真的，只是得到後就失去興趣。

第2名／白羊座

「見面那天，一個吻被當成了問候」。白羊座是隻披著羊皮的狼，他們的愛情強調速度，這樣的野獸男，很可能在和對象剛認識的那天就上床。

第1名／獅子座

「不會放過目標女人的肉食野獸」。屬於火象星座的獅子座，繼承了獅子的肉食本能，野性十足，會針對獵物攻擊，會用像「萬獸之王」一樣的性格來征服女人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】