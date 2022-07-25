12星座要小心受新事物迷惑而衝動花大錢　說話宜留分寸免自招麻煩

【唐綺陽星座運勢週報7/25-7/31】太陽進獅子，觸動固定星座T三角，關注生命健康及理財等問題，對於戀愛或人際圈的煩惱更有感受。木星逆行，太自以為是之處，要重新調整從長計議。火天合入相位，當心不自覺地花錢，消費慾望高漲，品味和審美觀念突然改變，請教專業嘗試新的理財方法。金星連動木土，金牛、巨蟹、天秤求職順利，有機會談定人生大事。水火有相位，小心說話太直接，避免花大錢、衝動性消費。



重要星象：太陽進獅子、木星逆行、火天合入相位、金星連動木土、水火有相位。

工作注意：處女、天秤、人馬、水瓶

處女：退居二線默默觀察，會學到更多

天秤：工作頻傳捷報，有出名的機會

人馬：做事遇阻礙，學習適當踩煞車

水瓶：工作遇到勁敵，以柔克剛

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桃花注意：雙子、巨蟹、獅子、山羊

雙子：感情狀況跟想像不同，平常心面對

巨蟹：跟感情對象，彼此有點不同步

獅子：感受對方的包容心，充滿感恩

山羊：會遇到自負型的對象

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財運注意：白羊、金牛

白羊：謹慎理財有成果，要守住

金牛：採買能力突出，CP值高

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健康注意：天蠍、雙魚

天蠍：小心扭傷，注意足部安全

雙魚：養生有成，小心太過頭

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】